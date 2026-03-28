«ميريد»: إنجازات إنشائية في برج «آيكونيك ريزيدنسيز» بدبي

أعلنت شركة ميريد للتطوير العقاري إحراز تقدم ملحوظ في مشروع «آيكونيك ريزيدنسيز»، أحد أضخم المشاريع السكنية الفاخرة في دبي. وأشارت إلى أن أعمال البناء تسير بخطى ثابتة عبر مراحل متعددة.

حيث حققت فرق العمل المجهزة بالكامل إنجازات رئيسية في الأعمال الإنشائية، وأنظمة الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية، والتشطيبات الداخلية، وتنسيق المواد

. يؤكد هذا التحديث على متانة سوق العقارات قيد الإنشاء في دبي، مدعوماً بالإجراءات الحكومية التي تحمي القطاع وتضمن التزام المشاريع الكبيرة بالجدول الزمني المحدد.وقال مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد:

«يعكس كل إنجاز نحققه في مشروع آيكونيك ريزيدنسيز مدى مرونة وقوة سوق العقارات في دولة الإمارات. سنواصل دفع عجلة المشروع بخطى ثابتة ملتزمين بأعلى معايير الجودة والتميز».

يتألف «آيكونيك ريزيدنسيز» السكني فائق الفخامة من 66 طابقاً، إضافة إلى الطابق الأرضي، ومن المتوقع أن يصبح معلماً معمارياً بارزاً في دبي.

وسيضم المشروع 310 شقق فاخرة وبنتهاوس مميز من طابقين. ووصل ارتفاع البرج إلى ما يقرب من 125 متراً، مع استمرار تقدم الأعمال بخطى ثابتة في الطابق الثاني والعشرين.