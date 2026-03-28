«عزيزي» تعيّن «دوكا» شريكاً للأعمال الخرسانية في «ريف» ريفييرا

أعلنت شركة «عزيزي للتطوير العقاري» تعيين شركة «دوكا» (Doka)، المتخصصة في أنظمة القوالب والحلول الهندسية، شريكاً لأعمال القوالب الخرسانية والسقالات لمشروع «ريف» ريفييرا، المجمع السكني متعدد الأبراج الواقع في مدينة محمد بن راشد بدبي.

ويشمل نطاق عمل «دوكا» مراحل الإنشاءات العمودية والأفقية للأبراج الثلاثة للمشروع، والتي يبلغ ارتفاع كل منها 26 طابقاً.

وتتميز بواجهات فريدة تشبه الأمواج وعناصر زجاجية بانورامية مستوحاة من أناقة منطقة «الريفييرا» الفرنسية.وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي:

«تعد دوكا شريكاً مهماً نثق بقدرته على تقديم أعلى مستويات الدقة في كل مرحلة من مراحل العمل. وتعد خبرات الشركة الهندسية وأنظمتها المتقدمة عنصراً محورياً في إنجاز مشروع «ريف» بما يتماشى مع معايير الجودة التي نتبناها في كافة مشاريعنا».

ونظراً لموقع «ريف» في منطقة حضرية وجدول تسليمه الطموح، تطلّب المشروع استراتيجية قوالب خرسانية تسهم في تقليل الاعتماد على الرافعات، والتكيف مع مساحات العمل الضيقة، والحفاظ على سرعة العمل في الأبراج الثلاثة جميعها في آنٍ واحد.