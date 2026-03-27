«دبليو كابيتال» تبيع 33 وحدة في «ستاكس» بقيمة 33.6 مليون درهم

أعلنت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية عن إتمام بيع 33 وحدة سكنية في مشروع «ستاكس» (STAX) الواقع في قرية جميرا الدائرية، بقيمة إجمالية بلغت 33.6 مليون درهم، في مؤشر جديد على استمرار النشاط القوي في سوق العقارات بدبي، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأكد وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن النتائج تعكس قدرة السوق العقاري في دبي على الحفاظ على زخمه واستقراره، مدعوماً بثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الإماراتي وبيئة الاستثمار. وأشار إلى أن السوق لا يشهد تباطؤاً، بل يمر بمرحلة نضج طبيعية تتسم بارتفاع مستوى الانتقائية والتركيز على جودة المشاريع والمطورين والمواقع الاستراتيجية. وأضاف أن دبي تواصل تعزيز مكانتها وجهة رئيسية للاستثمار العقاري عالمياً، مستفيدة من عوامل عدة، أبرزها العوائد الإيجارية الجاذبة، وإمكانية التملك الحر للأجانب، وبيئة تنظيمية مستقرة.

ويقع مشروع «ستاكس»، الذي تطوره شركة «باشا وان»، في موقع مميز داخل قرية جميرا الدائرية، ويتميز بتصميم معماري معاصر يدمج بين الطابع العصري واللمسات المستوحاة من البيئة الصحراوية. ويتألف المشروع من برجين سكنيين يضمان 528 وحدة متنوعة، تشمل الاستوديوهات والشقق متعددة الغرف، إضافة إلى وحدات دوبلكس.

وتتراوح مساحات الوحدات بين 384 و3,375 قدماً مربعاً، مع تصميمات داخلية حديثة ونوافذ ممتدة وتشطيبات عالية الجودة. كما يوفر المشروع مجموعة متكاملة من مرافق الرفاهية على مساحة 40 ألف قدم مربع، تشمل مرافق رياضية، ومساحات للاسترخاء، ومناطق مخصصة للعائلات، إضافة إلى مسابح بإطلالات بانورامية.

وتبدأ أسعار الوحدات من 663 ألف درهم للاستوديوهات، وتصل إلى 3.85 ملايين درهم للوحدات الدوبلكس، مع توفير خطط سداد مرنة وخيارات إضافية للأثاث.

وكانت شركة «باشا وان» قد أطلقت المشروع في ديسمبر 2025، بإجمالي استثمارات تصل إلى 550 مليون درهم، على أن يتم الانتهاء من أعماله في أغسطس 2028، في خطوة تمثل دخولها الرسمي إلى سوق التطوير العقاري في دبي.