دبي للاستثمار تعيّن نيشانت شاه مديراً عاماً مالياً

أعلنت دبي للاستثمار (ش.م.ع.)، الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، عن تعيين نيشانت شاه مديراً عاماً مالياً.

وشغل نيشانت منصب المدير العام المالي بالإنابة منذ يوليو 2025، بعد أن تولى سابقاً منصب المدير المالي في دبي للاستثمار، حيث لعب دوراً محورياً في ضمان استمرارية واستقرار العمليات المالية للمجموعة خلال مرحلة الانتقال القيادي.

وفي منصبه الجديد كمدير عام مالي، سيتولى نيشانت شاه مسؤولية قيادة الاستراتيجية المالية للمجموعة، والإشراف على عمليات إعداد التقارير المالية وإدارة الخزينة والأنشطة الاستثمارية، إلى جانب تعزيز منظومة الحوكمة المالية عبر محفظة دبي للاستثمار المتنوعة.

ومنذ انضمامه إلى دبي للاستثمار في عام 2019، أسهم نيشانت شاه في تطوير أطر إعداد التقارير المالية وتعزيز الضوابط والرقابة الداخلية، فضلاً عن دعمه لعدد من عمليات الاندماج والاستحواذ ومبادرات التمويل الاستراتيجية على مستوى المجموعة. وقبل انضمامه إلى دبي للاستثمار، شغل نيشانت مناصب قيادية في مجال التدقيق والاستشارات لدى شركة "كي بي إم جي - الخليج الأدنى المحدودة"، حيث عمل مع شركات مدرجة في البورصة، وشركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى شركات عائلية كبرى.