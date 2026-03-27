خدمات "الدولية للأوراق المالية" على منصة "بنك الإمارات دبي الوطني باي"

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، أن "الدولية للأوراق المالية"- وهي شركة وساطة يقع مقرها في الإمارات-أصبحت الآن متاحة على منصة الدفع الإلكتروني "بنك الإمارات دبي الوطني باي" باستخدام نموذج "معاملات تمويل الحساب" من فيزا، والذي يتيح للعملاء تمويل حسابات التداول الخاصة بهم من خلال تحويلات آمنة من البطاقة إلى الحساب، مع معالجة شبه فورية.

وباعتماد خدمة "بنك الإمارات دبي الوطني باي"، أصبح بإمكان المستثمرين الذين يستخدمون خدمات "الدولية للأوراق المالية" شحن حسابات الوساطة الخاصة بهم مباشرة من بوابة "الدولية للأوراق المالية"، حيث تتم معالجة المعاملات بأمان تام باستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني المعتمدة. وتساهم الخطوة في تقليل وقت الشحن بشكل ملحوظ مقارنة بالتحويلات المصرفية التقليدية، ما يتيح الوصول بشكل أسرع إلى فرص التداول مع دعم تدفقات التمويل الأساسية لشركات الوساطة.

وتعد "الدولية للأوراق المالية" أول شركة وساطة للأوراق المالية تنضم إلى منصة "بنك الإمارات دبي الوطني باي" ضمن نموذج "معاملات تمويل الحساب"، ما يمثل إنجازاً مهماً في تطوير حلول التمويل من خلال البطاقات لأسواق رأس المال في المنطقة. ومع إطلاق نموذج "معاملات تمويل الحساب" على بوابة الدفع الخاصة به، رسخ بنك الإمارات دبي الوطني إطار عمل قابلاً للتطوير وجاهزاً للاستخدام، ويمكن توسيعه ليشمل وسطاء إضافيين وحالات استخدام استثمارية ومحافظ إلكترونية أخرى.

يأتي إطلاق الخدمة الجديدة تماشياً مع الطلب المتزايد على تجارب تمويل رقمية أسرع وأكثر سلاسة في المنظومة الاستثمارية، حيث تواصل المؤسسات المالية تعزيز البنية التحتية التي تدعم الكفاءة والأمان والتوسع.

وقال أنيث دانيال، رئيس المعاملات المصرفية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يعكس انضمام ’الدولية للأوراق المالية‘ إلى منصة ’بنك الإمارات دبي الوطني باي‘ باستخدام نموذج ’معاملات تمويل الحساب‘ التزامنا بتطوير إمكانيات الدفع الرقمي في مختلف قطاعات الاستثمار. ومن خلال تمكين التمويل شبه الفوري لحسابات الوساطة من خلال البطاقات، نواصل دعم المشاركة في السوق بصورة أسرع مع ضمان المعالجة الآمنة والقابلة للتوسع، بما يتماشى مع معايير الدفع العالمية. وسيواصل بنك الإمارات دبي الوطني الاستثمار في الجيل التالي من إمكانيات الدفع التي تتيح بنية تحتية مالية أكثر ترابطاً واستجابة، تدعم توقعات المستثمرين المتغيرة ونماذج السوق الجديدة."

وقال أيمن حامد، الرئيس التنفيذي لشركة "الدولية للأوراق المالية": "يسعدنا أن نكون أول شركة وساطة تقوم بتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني على منصة ’بنك الإمارات دبي الوطني باي‘ باستخدام نموذج ’معاملات تمويل الحساب‘ من Visa. وتعكس الخطوة التزامنا بتسهيل تجربة عملائنا. فمن خلال هذا التعاون، أصبح بإمكان العملاء الآن تمويل حسابات التداول الخاصة بهم بشكل أسرع وأكثر أماناً باستخدام بطاقات الخصم المباشر الخاصة بهم، في إطار تسريع العملية وإتاحة الوصول إلى الفرص المتاحة بالسوق.