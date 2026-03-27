مزايدة عامة لتطوير وتشغيل أسواق مجتمعية في أبوظبي

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل - أبوظبي طرح مزايدة عامة جديدة ضمن برنامج «المساطحة»، داعياً الشركات المملوكة بالكامل لمواطني الإمارات، والمسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إلى تقديم عروضها لتطوير وتشغيل أسواق مجتمعية في منطقتي الصدرفي أبوظبي والنُّود في العين.

وتشمل الفرصة الاستثمارية أرضين تجاريتين مخصصتين لتطوير مشاريع في مجال تجارة التجزئة على مستوى الأحياء السكنية والمناطق. وتهدف المشاريع إلى تطوير وجهات تجارية تخدم المجتمعات السكنية المحيطة، وتوفر مجموعة من خدمات التسوق والمطاعم والخدمات الأساسية للسكان. ويتضمن المشروع قطعة أرض في منطقة الصدر في أبوظبي بمساحة 15.861 متراً مربعاً، بالإضافة إلى قطعة أرض في منطقة النُّود ضمن وادي العين 2 في مدينة العين بمساحة 16.016 متراً مربعاً، وهي مخصصة للتطوير التجاري.