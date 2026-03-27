مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى

أكد الدكتور خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج العربي للاستثمار القابضة، أن اقتصاد الإمارات سيتجاوز التحديات الراهنة، مع توقعات بأن تعاود الأسواق المالية تحقيق مزيد من الأداء الإيجابي والزخم والتفاعل بشكل أفضل مما كانت عليه سابقاً. وأوضح المحيربي أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أظهرت مدى قوة الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة، مشيراً إلى أنه تتوفر في الدولة العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن اقتناصها. ويرى أن ارتفاع أسعار النفط في الوقت الراهن سيعزز الفوائض المالية، كما سيوفر دعماً مباشراً للإنفاق الحكومي والمشاريع التنموية.

وأوضح أن دولة الإمارات حريصة رغم الظروف الراهنة على مواصلة تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية عبر استمرار إطلاق مشاريع كبرى في مختلف القطاعات، والتوسع في قطاع الطاقة المتجددة، ووجود رؤى اقتصادية طويلة الأجل.

وذكر أن شركات التطوير العقاري تواصل أعمالها في إطلاق مزيد من المشاريع العقارية النوعية خلال العام الجاري.