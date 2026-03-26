عمومية إعمار للتطوير تقر توزيع 4 مليارات درهم أرباحاً نقدية

عقدت إعمار للتطوير، الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية ، حيث استعرض مجلس الإدارة الأداء المالي للشركة في عام 2025 وناقش توجهاتها الاستراتيجية للفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، صادق المساهمون على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار )، أي ما يعادل 100% من رأس المال. كما وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، إضافة إلى تقرير مدقّق الحسابات.

وسجّلت إعمار للتطوير أعلى مبيعات عقارية لها بقيمة 71.1 مليار درهم (19.4 مليار دولار ) عام 2025، محققة نمواً 9% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع رصيد الإيرادات المتراكمة للشركة ليصل إلى 125.2 مليار درهم (34.1 مليار دولار )، ما يمنح رؤية واضحة للإيرادات المتوقع تحقيقها خلال السنوات المقبلة.

وبلغ إجمالي الإيرادات السنوية 27.5 مليار درهم (7.5 مليارات دولار )، بزيادة 44% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 52% إلى 14.3 مليار درهم (3.9 مليارات دولار ) وبلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 15.5 مليار درهم (4.2 مليار دولار )، بنمو 52% على أساس سنوي، وبهامش بلغ 56%.

وخلال عام 2025، واصلت إعمار للتطوير توسيع محفظة مشاريعها بإطلاق أكثر من 48 مشروعاً سكنياً ضمن مجمّعاتها الرئيسية، بما في ذلك جراند بولو كلوب آند ريزورت، ومرحلة جديدة من مشروع ذا فالي، ومشروع بريستول في إعمار بيتشفرونت. كما أعلنت الشركة عن مشروع إعمار استيت، وهو وجهة جديدة متكاملة ستضم مشروع دبي مانشنز، المشروع السكني فائق الفخامة المصمم لتلبية تطلعات نخبة العملاء من أنحاء العالم.

وخلال العام، استحوذت الشركة أيضاً على 36 مليون قدم مربعة من الأراضي المتميزة للتطوير، بقيمة تطوير إجمالية 120 مليار درهم (32.7 مليار دولار )، ما يعزز خططها التوسعية طويلة الأمد.

المنظومة التطويرية

وقال محمد العبار، مؤسس إعمار: "يعكس أداؤنا في عام 2025 قوة المنظومة التطويرية في دبي ووضوح الرؤية التي توجّه مسيرة النمو في دولة الإمارات. فالإطار التنظيمي المستقر، والتخطيط طويل الأمد، والانفتاح على الاستثمارات العالمية، جميعها تهيئ البيئة المناسبة التي تتيح لشركات مثل إعمار للتطوير التخطيط بثقة وتنفيذ المشاريع على نطاق واسع. ويظل تركيزنا منصباً على بناء مجمّعات عمرانية مستدامة تسهم بشكل ملموس في نمو المدينة والارتقاء بجودة الحياة فيها."