مساهمو الأنصاري يوافقون على توزيع 297 مليون درهم أرباح 2025

البيان

أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية أن مساهميها قد وافقوا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 297 مليون درهم (4 فلوس لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وهو ما يمثل 74 % من صافي أرباح المجموعة بعد الضرائب.

تشمل الأرباح المعتمدة توزيع أرباح نهائية بقيمة 148.5 مليون درهم (2 فلس لكل سهم) عن النصف الثاني من العام، بعد توزيع مكافئ للنصف الأول من 2025، ما يعكس نهج المجموعة المستمر في تحقيق عوائد متوازنة للمساهمين.

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة الأنصاري للخدمات المالية: «تعكس هذه النتائج التزامنا المستمر بتحقيق عوائد مستقرة ومستدامة للمساهمين، مدعومة بنموذج أعمال مرن وأداء مالي متين. إن قدرتنا على الحفاظ على مستوى توزيع مرتفع، بالتوازي مع تعزيز مركزنا المالي والاستثمار في توسيع رقعة الشركة محلياً وإقليمياً، تجسد انضباط فريق عملنا في الإدارة، وتبرز قدرتنا على تحقيق أداء مستدام. وسنواصل التركيز في المرحلة المقبلة على تنمية أعمالنا الأساسية، وتطوير القنوات الرقمية المدعومة بالذكاء الصناعي، ورفع كفاءة التشغيل، واغتنام فرص النمو المتوافقة مع استراتيجيتنا طويلة الأجل».