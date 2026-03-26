«أليك» تعتمد توزيع 250 مليون درهم أرباحاً لعام 2025

عقدت شركة «أليك القابضة» اجتماع جمعيتها العمومية السنوي، في محطة مفصلية، تُعد الأولى منذ إدراجها التاريخي في الربع الرابع من عام 2025، حيث شهد الاجتماع حضوراً لافتاً من المساهمين، لمناقشة نتائج أعمال الشركة، واعتماد حزمة من القرارات الجوهرية.

واعتمدت الجمعية العمومية خلال الاجتماع مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 250 مليون درهم عن السنة المالية 2025، بما يعادل نسبة 36.4 % من صافي الربح للعام المالي 2025، ونسبة 500 % من رأس المال، كما في 31 ديسمبر 2025. ويكون الحق في التوزيعات للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة حتى يوم الجمعة الموافق 3 من أبريل 2026، فيما سيتم صرف الأرباح عبر سوق دبي المالي، وفق الإجراءات والآليات المعتمدة.

كما اطّلعت الجمعية العمومية على عرض شامل حول متانة المركز المالي للشركة وأدائها التشغيلي، واستعرض الرئيس التنفيذي، باري لويس، أبرز ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي اتسمت بنمو قوي ومنضبط في مختلف قطاعات الأعمال، بما يعكس كفاءة الاستراتيجية التشغيلية، وقدرة الشركة على تحقيق أداء مستدام.

وحققت «أليك القابضة» إيرادات بلغت 12.6 مليار درهم، بنسبة نمو سنوي بلغت 56 %، فيما وصل إجمالي الربح إلى 1.3 مليار درهم، بهامش ربح بلغ 10.5 %. كما سجلت الشركة تدفقات نقدية حرة قوية، بقيمة 813 مليون درهم، ما يعكس كفاءة عالية في توليد السيولة النقدية، ومؤشرات مالية تعزز قوة مركزها المالي.

كما انعكست هذه النتائج على مؤشرات الأداء التشغيلي، حيث بلغ معدل الاحتفاظ بالموظفين على مدى عشر سنوات 89 %، في مؤشر واضح على استقرار بيئة العمل، وجاذبية الشركة في استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها.. وعلى صعيد السلامة المهنية، سجلت المجموعة معدل تواتر الإصابات المهدرة للوقت (LTIFR)، قدره 0.097 لكل مليون ساعة عمل، في تأكيد على التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، عبر مختلف مواقعها التشغيلية.

وفي هذا الإطار، قال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة «أليك القابضة»: «يعكس أداؤنا المالي القوي، وضوح رؤيتنا الاستراتيجية، وانضباطنا في التنفيذ، إلى جانب التفاني الكبير الذي تبديه فرق العمل لدينا. وقد تمكنا من تحقيق نمو متواصل، مع الحفاظ على مستويات ربحية قوية، وتدفقات نقدية مستقرة، ما يعزز متانة نموذج أعمالنا.

وأضاف: «يأتي اعتماد توزيع الأرباح، في إطار التزامنا الراسخ بتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في تطوير قدراتنا التشغيلية، وتعزيز مرونة أعمالنا، بما يدعم جاهزيتنا للنمو المستقبلي».