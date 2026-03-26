جمارك دبي تؤكد التزامها بدورها الإنساني والمجتمعي

البيان

اختتمت جمارك دبي سلسلة مبادراتها المجتمعية والإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة التزامها الراسخ بدعم قيم التكافل والتراحم وتعزيز جودة الحياة، بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي في ترسيخ العمل الإنساني كنهج مؤسسي مستدام.

وشهدت المبادرات الرمضانية هذا العام مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، ما يعكس حضور الدائرة الفاعل خارج نطاق عملها الجمركي.

وسجلت خيمة جمارك دبي بالتعاون مع مؤسسة دي بي وورلد الخيرية الذراع الخيرية لمجموعة موانئ دبي العالمية في كلٍ من ميناء راشد ومنفذ حتا إقبالاً كبيراً، حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 144 ألف مستفيد من وجبات الإفطار اليومية، في مبادرة هدفت إلى دعم الصائمين وتعزيز الروابط المجتمعية خلال الشهر الفضيل.

كما واصلت مبادرة «سواعد الفرضة» دورها التطوعي في توزيع وجبات الإفطار (كسر الصيام) على قائدي المركبات في المواقع الحيوية، ليصل عدد المستفيدين منها إلى 50 ألف مستفيد، في تجسيد عملي لروح العطاء والمسؤولية المجتمعية لدى موظفي الدائرة.

وفي السياق ذاته، جاءت مبادرة المير الرمضاني بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية لدعم 1000 أسرة متعففة، مما يعزز جهود الدائرة في توسيع نطاق مبادراتها الإنسانية خلال الشهر الفضيل، ويؤكد التزامها المستمر بدعم المجتمع عبر برامج متكاملة تُلبي احتياجات مختلف الفئات.

وفي جانب التوعية، نظمت جمارك دبي سلسلة من المحاضرات الدينية التي استقطبت 350 مشاركاً، تناولت موضوعات دينية ومجتمعية تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز القيم الإيجابية بين الموظفين وأفراد المجتمع.

وجاء تنفيذ المبادرات بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة، من بينها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وجمعية دبي الخيرية، ودي بي وورلد الخيرية، وشركة هوت باك، وشركة سام للمعادن الثمينة، في نموذج يعكس تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة المجتمع خلال الشهر المبارك.

وأكدت جمارك دبي أن مبادراتها الرمضانية تأتي ضمن نهج مؤسسي يرسخ دورها الإنساني والاجتماعي، ويعزز مكانتها كجهة حكومية رائدة لا تقتصر مهامها على تسهيل التجارة وحماية الحدود، بل تمتد لتشمل الإسهام في بناء مجتمع متماسك ومتراحم، بما يدعم رؤية دبي في تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم العطاء.