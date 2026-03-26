1.38 مليار درهم مساهمة «إندكس» في دعم الاقتصاد الوطني



البيان

تؤكد إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض دورها الريادي في دعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز أدائها العالمي في صناعة الفعاليات الدولية، من خلال تنظيم واستضافة مؤتمرات ومعارض كبرى تستقطب آلاف المشاركين والزوار من مختلف أنحاء العالم.

وخلال الفترة الممتدة من يناير 2025 وحتى فبراير 2026، أسهمت الفعاليات والمؤتمرات التي نظمتها إندكس في تحقيق أثر اقتصادي مباشر بلغ نحو 1.380 مليار درهم، في مؤشر يعكس الدور المتنامي لقطاع المعارض والمؤتمرات كأحد المحركات الحيوية للنمو الاقتصادي وداعماً رئيساً لقطاعات متعددة، من بينها السياحة والضيافة والطيران والخدمات اللوجستية.

ويأتي هذا الأداء في ظل ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور متسارع في صناعة المعارض والمؤتمرات، التي أصبحت رافداً أساسياً لدعم التنوع الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، كما أسهمت البنية التحتية المتقدمة لمراكز المعارض والمؤتمرات، إلى جانب الكفاءات الوطنية والخبرات العالمية، في تعزيز مكانة الدولة وجهةً رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات الدولية.

ويعكس هذا النمو أيضاً الرؤية الاستراتيجية للدولة والتحديث المستمر للتشريعات والسياسات الاقتصادية، حيث شهدت منظومة الأعمال خلال السنوات الماضية تحديث أكثر من40 قانوناً وتشريعاً، ما أسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والعالمي.

وشهدت فعاليات إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض العام الماضي وأوائل العام الحالي مشاركة واسعة، إذ استقطبت 279057 مشاركاً وزائراً من 160 دولة حول العالم، مع نسبة مشاركة دولية بلغت 65%، ما يعكس المكانة العالمية المتقدمة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة في استقطاب الخبرات والمهتمين من مختلف القطاعات.

كما أسهمت هذه الفعاليات في تحقيق صفقات تجارية بقيمة 54 مليار درهم، الأمر الذي يعزز دور المعارض والمؤتمرات منصات فاعلة لبناء الشراكات وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون بين الشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم.

ويؤكد هذا الزخم المتواصل أن دولة الإمارات تمضي بثبات نحو تعزيز مكانتها بوصفها واحدة من أكثر البيئات الاقتصادية استقراراً وجاذبية للأعمال والاستثمار على مستوى العالم.

انعكاسات إيجابية على قطاعات متعددة

وأسهمت المؤتمرات والمعارض التي تقوم إندكس بتنظيمها بشكل ملموس في تحفيز الحركة الاقتصادية وتعزيز النشاط التجاري والاستثماري في الدولة. وامتد الأثر الاقتصادي للفعاليات ليشمل عدداً من القطاعات الحيوية، مثل قطاع الترفيه الذي سجل معدلات مرتفعة من النشاط، حيث قُدّرت إيرادات قطاع المطاعم بنحو 163.2 مليون درهم. فيما بلغت إيرادات قطاع السياحة نحو 108.8 ملايين درهم، نتيجة التدفق المتزايد للزوار والسياح الذين حضروا الفعاليات، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، ما أسهم في زيادة الحجوزات السياحية، وتنشيط الخدمات المرتبطة بالقطاع مثل النقل والترفيه والأنشطة الثقافية، فضلاً عن تعزيز موقع الدولة وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات العالمية.

بينما سجل قطاع التجزئة نحو 90.7 مليون درهم، وذلك من خلال تنامي الطلب على المنتجات والسلع المعروضة خلال الفعاليات، بالإضافة إلى زيادة المبيعات في المراكز التجارية القريبة من مواقع الفعاليات. وأسهم هذا النمو في دعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرة السوق على استقطاب الاستثمارات، إضافة إلى إتاحة فرص جديدة لتوسيع قاعدة العملاء وزيادة التفاعل بين المستهلكين والعلامات التجارية المشاركة.

وفي قطاع الضيافة والفنادق سجل إجمالي عدد الليالي الفندقية خلال فعاليات إندكس نحو 761182 ليلة، محققة إيرادات تُقدّر بنحو 380.9 مليون درهم. ويعكس هذا الأداء الحيوي الدور المحوري للفعاليات الدولية في تعزيز إشغال الفنادق وزيادة الطلب على خدمات الإقامة، بما يسهم في دعم المنشآت الفندقية على اختلاف مستوياتها، سواء كانت منتجعات فاخرة أو فنادق متوسطة أوفردية.

وشهد قطاع النقل نمواً كبيراً نتيجة تزايد أعداد الزوار والمشاركين القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور الفعاليات المختلفة، فقد بلغت إيرادات النقل الجوي نحو 453.5 مليون درهم، مدفوعة بالزيادة الملحوظة في عدد الرحلات الجوية الدولية والمحلية، وزيادة الحجوزات عبر شركات الطيران المختلفة، بما يعكس أهمية الفعاليات في تعزيز الحركة الجوية وربط الدولة بالعالم بشكل مباشر وفعال.

وفي الوقت نفسه وصلت إيرادات النقل البري إلى نحو 92.5 مليون درهم، نتيجة تنقل الزوار والمشاركين بين مواقع الفعاليات والفنادق والمراكز التجارية والمناطق السياحية، الأمر الذي أسهم في دعم شركات النقل والبنية التحتية المرتبطة بحركة السيارات والحافلات والتاكسي وخدمات النقل الخاصة، كما عزز فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.

وأسهمت القطاعات الأخرى في تحقيق مكاسب تجاوزت 90.7 مليون درهم، ما يؤكد الأثر الاقتصادي المتكامل للفعاليات على مختلف الأنشطة المرتبطة بها، ويعكس هذا الأداء الدور الرائد الذي تضطلع به إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الدولية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني. وتعكس استمرارية هذا النمو مستوى الثقة التي تحظى بها بيئة الأعمال في دولة الإمارات وقدرتها على الحفاظ على حيويتها في مختلف الظروف.

من جهته قال سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس إندكس القابضة: «تؤكد هذه الأرقام حجم الأثر الاقتصادي الذي تسهم به صناعة المعارض والمؤتمرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدور المهم الذي تؤديه الفعاليات الدولية في تحفيز حركة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية. وما نشهده اليوم من نمو متواصل في هذا القطاع يعكس الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وحرصها على تعزيز حضورها في مشهد الأعمال والابتكار على مستوى العالم».

وأضاف: «ما نشهده اليوم ليس مجرد نمو في قطاع الفعاليات، بل هو تأكيد على قوة بيئة الأعمال في دولة الإمارات وقدرتها على تحويل الفرص إلى قيمة اقتصادية مستدامة. نحن نؤمن بأن الفعاليات الدولية أصبحت أداة اقتصادية حقيقية لخلق الشراكات، وتسريع الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وهو ما يرسخ موقع دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية جاذبة للاستثمار».

وأضاف: «نحن في إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض نؤمن بأن تنظيم الفعاليات الدولية لا يقتصر على جمع الخبرات والقطاعات تحت سقف واحد، بل يمتد ليشكل منصة استراتيجية لتبادل المعرفة واستشراف مستقبل القطاعات المختلفة، فضلاً عن تعزيز القيمة الاقتصادية وتحقيق قيمة مضافة لمجموعة واسعة من القطاعات المرتبطة بصناعة الفعاليات».

وقال سعادة السفير عبدالسلام المدني أيضاً: «ننظر إلى المرحلة القادمة بثقة كبيرة، مستندين إلى ما حققناه من إنجازات وما تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة من بيئة أعمال مرنة وقادرة على التكيّف. وفي ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، تزداد قناعتنا بأهمية بناء نماذج أعمال أكثر مرونة واستدامة، قادرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو. طموحنا لا يتوقف عند الأرقام، بل يمتد إلى توسيع نطاق تأثيرنا، واستقطاب المزيد من الفعاليات العالمية، وإيجاد فرص نوعية تدعم النمو المستدام».

وتمثل إنجازات إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض نموذجاً لدور القطاع المعني في صناعة الفعاليات في دعم الاقتصاد الوطني، عبر استقطاب الاستثمارات وتعزيز حركة الأعمال والتبادل المعرفي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً دولياً للأعمال والفعاليات وأحد أقوى الاقتصادات وأكثرها مرونة عالمياً.

ومنذ تأسيسها عام 1991 تسعى إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في إندكس القابضة، إلى الإسهام بفاعلية في دعم المنظومة الاقتصادية العالمية وتعزيز مسيرة التنمية في مختلف القطاعات، ولا سيما القطاع الطبي على المستوى الدولي. وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود من العمل المتواصل، تمكنت من تطوير وإدارة العديد من المبادرات والفعاليات المتخصصة التي أسهمت في دعم التقدم العلمي والمهني، ووفرت منصات استثنائية لتبادل المعرفة وبناء الشراكات بين الخبراء والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم.

وخلال مسيرتها أسهمت إندكس بشكل محوري في تنظيم وإدارة فعاليات ومؤتمرات ومعارض نوعية، من بينها الرعاية الصحية، والترفيه، والعمل الإنساني، والاقتصاد، والصناعة، والتعليم، والابتكار، والصناعات الإبداعية، ما أسهم في تعزيز الحوار المهني وتبادل الخبرات ودعم الابتكار في هذه المجالات. كما حرصت على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الاجتماعات والمعارض والمؤتمرات، من خلال تقديم تجارب تنظيمية متكاملة تعتمد على أحدث الممارسات والمعايير العالمية في هذا القطاع.

وتنظم إندكس أكثر من 40 فعالية سنوياً داخل المنطقة وخارجها، تستقطب آلاف الزوار والمشاركين والمتحدثين من مختلف القارات، بما في ذلك صناع القرار والخبراء والأكاديميون ورواد الأعمال، الأمر الذي يجعل هذه الفعاليات منصات مؤثرة للحوار وتبادل الأفكار واستعراض أحدث الابتكارات والتوجهات العالمية في القطاعات المختلفة.

كما تتولى إندكس إدارة مختلف مراحل تنظيم الفعاليات، بدءاً من وضع الرؤية والمفهوم الاستراتيجي للحدث، مروراً بالتخطيط والتصميم والتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية، وصولاً إلى التنفيذ والتشغيل وفق أعلى المعايير المهنية والتنظيمية. ويتيح هذا النهج المتكامل تقديم فعاليات ذات قيمة مضافة عالية تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركاء والجهات المشاركة.

وتسهم هذه الفعاليات في دعم النمو الاقتصادي وتنشيط حركة الأعمال والسياحة، إضافة إلى توفير منصات متخصصة للتبادل المعرفي والتجاري، وتعزيز فرص التواصل والتعاون بين الخبراء وصناع القرار وممثلي المؤسسات من مختلف أنحاء العالم، كما تفتح المجال أمام بناء شراكات استراتيجية وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في تطوير القطاعات المختلفة وتعزيز الابتكار فيها، بما يواكب تطلعات المستقبل ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتعد «إندكس» المنظم الرسمي لعدد من أبرز المؤتمرات والمعارض العالمية المتخصصة، من بينها مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» ومؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي» ومؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما» ومعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» وقمة مستقبل الرعاية الصحية، والمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة، وغيرها من المنصات العالمية المرموقة.