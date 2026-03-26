"تبريد" تعتمد توزيعات الأرباح للسنة المالية 2025

عقدت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، اجتماع الجمعية العمومية السنوية . وفي ضوء الأداء المالي والتشغيلي القوي الذي حققته الشركة خلال عام 2025، وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2025 بواقع 6.5 فلس للسهم الواحد، تُصرف بالكامل نقدًا، ليصل إجمالي توزيعات أرباح عام 2025 إلى 13.0 فلسًا للسهم الواحد. ويمثل ذلك عائد توزيعات يقارب 5.0%، استنادًا إلى سعر إغلاق السهم بتاريخ 25 مارس 2026.

وتعكس التوزيعات التزام شركة "تبريد" بتحقيق عوائد مجزية للمساهمين، مع الاستمرار في الاستثمار في الفرص النوعية طويلة المدى. وبالرغم من الاستثمارات الضخمة في عمليات الاستحواذ والاندماج خلال عام 2025، ارتفعت نسبة توزيعات أرباح الشركة إلى حوالي 79% من صافي الأرباح، بما يتماشى مع سجل الشركة الحافل بالإنجازات.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية، قام المساهمون بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة على مدار ثلاثة أعوام وفقًا للوائح هيئة سوق المال، حيث تم إعادة انتخاب وتزكية جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين التسعة.

ترأس اجتماع الجمعية العمومية الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة "تبريد"، وأكد في كلمته عقب الاجتماع أن الشركة شهدت خلال السنوات الماضية تحوّلات نوعية، نجحت من خلالها في الانتقال من مزوّد تقليدي لخدمات المرافق إلى شركة رائدة في مجال البنية التحتية، تتميز بالمرونة والابتكار والاستعداد لمتطلبات المستقبل. وأضاف أن “تبريد”، وبفضل عقودها طويلة الأجل، وقاعدة عملائها المتينة، ومركزها المالي القوي، رسّخت مكانتها كإحدى أبرز الشركات الاستثمارية الموثوقة في قطاع البنية التحتية على مستوى المنطقة.

وقال : "قدمت تبريد خلال العام 2025 أداءً تشغيليًا قويًا وواصلت جهودها في دفع استراتيجية النمو على المدى الطويل، حيث حافظت أعمالنا الأساسية على زخمها المعهود بفضل استقرار عملياتنا التشغيلية، وهوامش الربح المجزية، والجاهزية العالية للأصول". وأضاف: "وصلت القدرة المتصلة للشركة خلال عام 2025 إلى 1.57 مليون طن تبريد، محققةً بذلك زيادة سنوية قدرها 19% بفضل النمو الطبيعي وعمليات الاستحواذ والاندماج الناجحة. وباستثناء أثر عمليات الاندماج والاستحواذ، بلغت نسبة نمو القدرة التشغيلية 4.4% على أساس سنوي، وهو مستوى قريب من الحد الأعلى للنطاق التوجيهي الذي حددته الشركة.".

واختتم تصريحه : "تتمتع "تبريد" بميزانية عمومية متينة، ولا شك أن الحفاظ على التصنيف الائتماني ضمن فئة الاستثمار هو أولوية قصوى بالنسبة لنا. كما أن خطط النمو الواضحة والطموحة لـ“تبريد” تمنحنا ثقة كبيرة بالمستقبل، وتعكس التزامنا الراسخ بتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، بما يتماشى مع استراتيجيتنا التي تتسم بالانضباط والتوازن، والتي تتمحور حول توفير عوائد قيّمة للمساهمين اليوم، بينما نعمل على تعزيز مكانة الشركة في المستقبل.