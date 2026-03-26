مبادلة للطاقة تحصل على امتياز «جنوب غرب أندامان» في إندونيسيا

أعلنت مبادلة للطاقة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، حصولها على عقد الاستكشاف والإنتاج المشترك في منطقة «جنوب غرب أندامان»، وفق نظام «التقسيم الإجمالي للإنتاج» المعمول به في إندونيسيا. وحصلت مبادلة للطاقة على امتياز منطقة «جنوب غرب أندامان» من المديرية العامة للنفط والغاز، ضمن الجولة الثانية من المزايدة لعام 2025. وستتولى مبادلة للطاقة تشغيل منطقة الامتياز، بحصة مشاركة تبلغ نسبتها 100%.

وقال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: «تؤكد ترسية امتياز «جنوب غرب أندامان» قدرات فريقنا التقنية وخبرته في استكشاف المياه العميقة وتبنيه عقلية النمو التي نتميز بها. بالإضافة إلى أننا قد تمكنا من تكوين فهم استثنائي لحوض بحر أندامان، حيث يمثل هذا الامتياز استكمالاً لاكتشافاتنا المهمة في حقول «لاياران» و«تانجكولو» و«تمبان»، والتي تمتلك مخزونات تقدر بعدة تريليونات قدم مكعبة من الغاز. نحن ملتزمون بمواصلة تطوير الإمكانات الهائلة لموارد الغاز في هذه المنطقة بما يتماشى مع استراتيجيتنا للنمو، ويدعم أولويات أمن الطاقة في إندونيسيا».

وتمثل منطقة «جنوب غرب أندامان» امتداداً طبيعياً للنمط الجيولوجي الذي استندت إليه نجاحات الحفر الأخيرة للشركة في بحر أندامان، بما في ذلك الاكتشافان البارزان في بئري «لاياران-1» و«تانكولو-1» في «جنوب أندامان»، حيث تحرز مبادلة للطاقة تقدماً ملموساً في مسار التطوير نحو تحقيق أول إنتاج للغاز قبل نهاية عام 2028.

وقال عبدالله بو علي، رئيس مبادلة للطاقة في إندونيسيا: «يمثل الامتياز خطوة جديدة في مسيرتنا في منطقة بحر أندامان، ويعكس الثقة المستمرة التي توليها الحكومة الإندونيسية لمبادلة للطاقة كشريك موثوق طويل الأمد. ويعد امتياز «جنوب غرب أندامان» إضافة استراتيجية إلى مناطق امتيازنا في أندامان، لما يتمتع به من إمكانات واعدة. ومع تقدم برنامج العمل، نتطلع إلى التعاون مع المديرية العامة للنفط والغاز وهيئة تنظيم النفط والغاز في إندونيسيا وجميع أصحاب المصلحة، لتطوير هذا الامتياز بما يدعم مستقبل الطاقة في إندونيسيا والمجتمعات التي نعمل فيها».

وتقع منطقة «جنوب غرب أندامان» بمحاذاة مناطق الامتياز الحالية لمبادلة للطاقة في بحر أندامان، وهي تمثل إضافة استراتيجية لمحفظة الشركة التي تشمل كلاً من امتياز «جنوب أندامان» و«وسط أندامان» و«أندامان 2».

وجاءت ترسية العقد تتويجاً لجهود فنية وتجارية دقيقة، بدأت مع تحديد فرصة في «جنوب غرب أندامان» في عام 2022، تلاها توقيع اتفاقية الدراسة المشتركة في عام 2023 ثم إتمامها في نوفمبر 2024، ليتم بعدها تقديم عرض المزايدة في نوفمبر 2025. وتجسد هذه الجهود حرص مبادلة للطاقة على أخذ المبادرة واستباق الفرص، والتزامها الراسخ بتعزيز حضورها الريادي في هذا الحوض.

ومن المتوقع حفر أول بئر استكشافية في «جنوب غرب أندامان» خلال المرحلة الاستكشافية الثانية (من السنة الرابعة إلى السادسة)، بعد استكمال أعمال المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد وتحليل بياناته بشكل كامل، بما يتماشى مع التزامات عقد المشاركة في الإنتاج، وبالتوازي مع أنشطة مبادلة للطاقة في محفظتها الأوسع في منطقة بحر أندامان.

وتضم محفظة مبادلة للطاقة في أندامان حالياً أربع مناطق امتياز، تشمل «جنوب أندامان» و«وسط أندامان» و«أندامان 2» و«جنوب غرب أندامان». وتسهم هذه المحفظة في ترسيخ مكانة الشركة كأكبر جهة استكشاف وأكثرها نشاطاً في الحوض، مع موارد مكتشفة تقدر بعدة تريليونات قدم مكعبة من الغاز، إلى جانب مجموعة متنامية من فرص الاستكشاف الواعدة عالية الجودة.