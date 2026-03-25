صندوق خليفة يتعاون مع كيتا لدعم رواد الأعمال وتسريع اندماجهم في الاقتصاد الرقمي

وقّع «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» مذكرة تفاهم مع شركة «كيتا»، المنصة الدولية لخدمات التوصيل عند الطلب والمدعومة من شركة «ميتوان» المتخصصة في مجال التكنولوجيا، بهدف تمكين رواد الأعمال الإماراتيين في قطاع المأكولات والمشروبات في إمارة أبوظبي، وتسريع اندماجهم في الاقتصاد الرقمي، من خلال تعزيز حضورهم ضمن قنوات البيع الحديثة وتوفير منظومة دعم متكاملة تسهم في توسيع قاعدة العملاء وتحفيز النمو.

بحضور موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وقّع المذكرة خليفة سعيد الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في الصندوق، ولوكاس اكسي، المدير العام لشركة كيتا في دولة الإمارات. ويأتي هذا التعاون في إطار تطوير مسارات دعم نوعية لأعضاء الصندوق، بما يعزز حضورهم في السوق ويوسّع نطاق وصولهم إلى شريحة أوسع من العملاء. كما تتضمن المذكرة أطر تعاون تجارية مرنة ومبادرات داعمة للنمو، تسهم في الاستدامة المالية وإتاحة فرص التوسع.

وتشمل المذكرة تنفيذ برامج تطوير متخصصة تهدف إلى رفع الجاهزية التشغيلية والتجارية للمشاريع، وتعزيز قدرتها على المنافسة في سوق ديناميكية تشهد تحولات متسارعة. كما تتضمن تفعيل مبادرات داعمة للأعمال المحلية تُعنى بتزويد رواد الأعمال بالأدوات والمعارف العملية التي تسهم في ترسيخ أسس الاستدامة والارتقاء بجودة الخدمات.

وسيجري إبراز منشآت أعضاء الصندوق داخل التطبيق بما يعكس هويتها الوطنية ويعزز ثقة المستهلك بها.

وقال خليفة سعيد الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يمثّل التعاون مع شركة كيتا خطوة مهمة ضمن جهودنا المستمرة لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين، وتعزيز قدرات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاع المأكولات والمشروبات عبر توفير حلول رقمية متقدمة. نحرص على أن تجد كل فكرة واعدة طريقها إلى السوق، وأن يمتلك كل رائد أعمال إماراتي الأدوات والقدرات اللازمة لتحويل طموحه إلى مشروع تنافسي، حيث أصبح التحول الرقمي ضرورة لكل مشروع يسعى للنمو المستدام. ونولي اهتماماً خاصاً بمدينة العين، باعتبارها مركزاً حيوياً للابتكار وريادة الأعمال، حيث نعمل على تطوير قدرات المشاريع المحلية، وربطها بالفرص الإقليمية والدولية، وتمكينها من الوصول إلى أسواق أوسع بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد المتنوع والمستدام لإمارة أبوظبي».

وقال لوكاس اكسي، المدير العام لشركة كيتا في دولة الإمارات: نفخر بهذه الشراكة مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، والتي تعكس التزامنا بدعم منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات. نؤمن في كيتا بأن دورنا يتجاوز تقديم خدمات التوصيل، ليشمل الإسهام في تعزيز حضور المشاريع الوطنية وتسريع اندماجها في الاقتصاد الرقمي. ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى توفير بيئة داعمة تساعد رواد الأعمال على التوسع بثقة وبناء أعمال مستدامة تواكب تطلعات السوق المحلي.

ويمثل هذا التعاون بين «صندوق خليفة» وشركة «كيتا» نموذجاً متقدماً في مسار دعم ريادة الأعمال الإماراتية، حيث يجمع بين الخبرة الكبيرة للصندوق في دعم وتطوير المشاريع، والقدرات التقنية والتشغيلية المتطورة لمنصة «كيتا» الرقمية، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير بيئة أعمال تحفز النمو المستدام وتعزز نجاح المشاريع الوطنية على المدى الطويل.