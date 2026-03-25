غرفة الشارقة تبحث تعزيز مرونة واستدامة القطاع الصناعي

عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اجتماعاً مع مجموعة عمل قطاع الصناعة، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وممثلين عن كبرى الشركات والمصانع في الإمارة، لمناقشة تعزيز مرونة واستدامة الأعمال الصناعية، وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية لإطلاق مبادرات نوعية تدعم نمو القطاع الاقتصادي.

ناقش الاجتماع واقع أداء المنشآت الصناعية والتحديات التشغيلية التي تواجهها، مع التركيز على رفع كفاءة العمليات الإنتاجية، وضمان استمرارية سلاسل التوريد، بما يواكب توجهات الإمارة في دعم استدامة القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية والإقليمية. وأكد المشاركون أن تنوع المنافذ البرية والبحرية وتوزعها الاستراتيجي يشكل ركيزة أساسية لدعم انسيابية الحركة التجارية.

وأشار عبدالله سلطان العويس إلى التزام الغرفة بدورها كحلقة وصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، من خلال تطوير منظومة عمل مبتكرة ومرنة لإطلاق مبادرات تدعم القطاع الصناعي، بما يسهم في تعزيز قدرة الشركات على التوسع والنمو. كما أشاد بالدور الفاعل لمجموعة عمل قطاع الصناعة في تعزيز التواصل المباشر مع ممثلي القطاع، ورصد الاحتياجات العملية لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تطوير بيئة الأعمال ورفع الكفاءة التنافسية.

وأكد أعضاء المجموعة أن هذه الاجتماعات تعزز استمرارية خطوط الإنتاج وديمومة العمليات التشغيلية، وتساهم في دعم توسع القطاع الصناعي واستدامته كعنصر أساسي في دعم الاقتصاد الوطني، بما يواكب متطلبات السوق المحلي والأسواق التصديرية.

وتسعى غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبر مجموعات العمل القطاعية إلى تكثيف التواصل مع مختلف القطاعات، وتحديد الفرص والتحديات، ووضع الحلول الكفيلة بتطوير الأداء وفق أعلى المعايير العالمية، لتعزيز بيئة أعمال جاذبة ومستدامة في إمارة الشارقة.