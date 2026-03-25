سلطة أبوظبي للتسجيل تحقق في زيادات الأسعار غير المبررة

أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، الذراع التنظيمية لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن بدء التحقيق في التقارير المتعلقة بارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر وعدم الالتزام بتوفير المخزون الكافي لدى بعض المنشآت الاقتصادية خلال الأيام الماضية.

وأكدت السلطة أنها تقوم بمراجعة هذه التقارير للتحقق من التزام المنشآت بالتشريعات المنظمة للأسواق، مشددة على أنه في حال ثبوت أي مخالفات سيتم إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة وفق القوانين المعمول بها.

كما جددت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) التزامها بالحفاظ على استقرار الأسواق، وتعزيز الممارسات التجارية العادلة، وحماية حقوق المستهلكين.

وتُعد سلطة أبوظبي للتسجيل الجهة المركزية المسؤولة عن تسجيل الشركات والسجل التجاري وتبسيط إجراءات ترخيص المؤسسات الاقتصادية في إمارة أبوظبي ومناطقها الحرة. وتقدم السلطة منصة شفافة لدعم تأسيس وممارسة الأعمال، بما يضمن الامتثال للتشريعات واللوائح التنظيمية، وتعزز الثقة بين المستثمرين، وتسهم في حماية المستهلكين والعلامات التجارية، بالإضافة إلى تعزيز نمو الأعمال وتنويع الاقتصاد من خلال إجراءات ترخيص مبسطة وإرشادات متخصصة.