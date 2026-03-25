«الإمارات ريت» يسجل 20 % نمواً في الدخل الصافي للعقارات

أعلنت شركة «إكويتاتيفا دبي المحدودة» التي تدير صندوق «الإمارات ريت» النتائج المالية للصندوق لكامل العام المالي 2025، المنتهي في 31 ديسمبر2025.

وسجل صندوق «الإمارات ريت» نتائج قياسية خلال عام 2025، وذلك بفضل الإدارة المركزة للمحافظ، والتحكم الدقيق في الميزانية العمومية، إلى جانب المكاسب الإيجابية في قيمة الأصول، وقد تم إنجاز عدد من المبادرات الاستراتيجية المهمة في السنة المالية 2024، بما في ذلك إعادة التمويل الكامل لصكوك «صندوق ريت» وإعادة تمويل التسهيلات الإسلامية، ما أسهم بشكل إيجابي في تحسين الوضع النقدي للصندوق، وأتاح استئناف توزيع الأرباح نصف السنوية.

وبلغت التدفقات النقدية من العمليات مستوى قياسياً قدره 25 مليون دولار، في عام 2025، باستثناء الأرباح الناتجة عن بيع عقارات استثمارية عام 2024. (بلغ الرقم المسجل في نهاية السنة المالية 2024، -5 ملايين دولار). سجل الدخل الصافي للعقارات نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي وعلى أساس المثل بالمثل، ليصل إلى 71 مليون دولار (مقارنة بالرقم المسجل نهاية السنة المالية 2024 والبالغ 59 مليون دولار).

وارتفع معدل الإشغال إلى 96% (مقارنة بالرقم المسجل نهاية السنة المالية 2024 والبالغ 94%). انخفضت نسبة التمويل إلى قيمة الأصول إلى 20% (مقارنة بالرقم المسجل نهاية السنة المالية 2024 والبالغ 24%).

انخفض صافي كلفة التمويل بنسبة 61%، ليصل إلى 19 مليون دولار، (مقارنة بالرقم المسجل نهاية السنة المالية 2024 والبالغ 50 مليون دولار).

وبلغت مكاسب إعادة التقييم 191 مليون دولار، ما رفع إجمالي قيمة الأصول إلى 1.25 مليار دولار، على الرغم من بيع اثنين من الأصول الاستثمارية في عام 2024.

وزادت القيمة الصافية للأصول بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 896 مليون دولار. تم توزيع أرباح بقيمة 14.5 مليون دولار، خلال السنة المالية 2025.

كما واصلت الكفاءة التشغيلية للصندوق تحسّنها، خلال عام 2025، وذلك مع تحقيق انخفاض بقيمة 16% في المصاريف التشغيلية للعقارات، لتصل إلى 9.7 مليون دولار.

واستفاد الصندوق بشكل كبير من استراتيجية إعادة التمويل، التي اعتمدها، حيث حقق صافي كلفة التمويل انخفاضاً لافتاً بلغت نسبته 61%، لتصل إلى 19.3 مليون دولار، مقارنة بالرقم المسجل نهاية السنة المالية 2024 والبالغ 49.5 مليون دولار. وذلك عقب إعادة التمويل الناجحة للصكوك بمعدل ربح أقل بكثير.

وفي نوفمبر 2025، قام الصندوق بإعادة تمويل تسهيلات تمويل إسلامية بقيمة 50.1 مليون دولار مع بنك عجمان، بشروط تجارية محسّنة، مواصلاً هذا الأداء الإيجابي. نتيجة لذلك، انخفضت نسبة التمويل إلى قيمة الأصول إلى 20%، مقارنةً بـ 24% في عام 2024.

قال تيري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة «إكويتاتيفا» دبي: «شكل 2025 عاماً استثنائياً في نتائج الصندوق، حيث حققنا نتائج قياسية من العمليات ومستويات إشغال بلغت 96%، إضافة إلى تعزيز الإدارة المالية، من خلال تحقيق انخفاض كبير في كلفة التمويل، وقد مكنتنا قوة أدائنا المالي، إلى جانب التدفق النقدي الثابت من توزيع أرباح بقيمة 14.5 مليون دولار خلال العام».

وأضاف: «نرى أن الوضع الجيوسياسي الحالي، قد أضاف حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بشكل عام، مع استمرار دولة الإمارات في إظهار مرونة ضمن قطاع العقارات التجارية».