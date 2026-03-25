«المركزي»: التحويلات المصرفية تحقق أعلى وتيرة شهرية في 8 سنوات

تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع لمصرف الإمارات المركزي حاجز الـ 2 تريليون درهم خلال شهر يناير من العام الجاري 2026 محققة أعلى معدل شهري للتحويلات على مدار 8 سنوات.

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي بأن إجمالي التحويلات في مطلع العام كان أعلى بحوالي 300 مليار درهم بنسبة نمو سنوية ناهزت 23% مقارنة بإجمالي التحويلات التي تمت في الفترة نفسها من عام 2025.

ووفق بيانات التحويلات ظلت التحويلات ما بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات في يناير بنسبة 60% بقيمة ناهزت 1.2 تريليون درهم محققة نمواً قدره 16% بأكثر من 100 مليار درهم إضافية عن يناير 2025.

في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 40% من إجمالي التحويلات في يناير من العام الجاري بقيمة تجاوزت 864 مليار درهم بنمو أكثر من 200 مليار درهم أي بنسبة تجاوزت 30% عن مثيلتها في يناير 2025.

على صعيد آخر أظهرت مؤشرات «المركزي» بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة حوالي مليوني شيك خلال يناير 2026 بقيمة إجمالية تجاوزت 125.19 مليار درهم.

ونظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS)، هو نظام التحويلات الرئيسية، الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.