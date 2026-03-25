مشروع محمد بن راشد للطيران و"لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط" يدشنان منشأة لدعم خدمات الطيران في دبي

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب، عن تدشين مركز الطلاء ومعالجة أجزاء الطائرات الذي طورته شركة "لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط"، في خطوة تعزز التزام الشركة بتوسيع قدراتها التشغيلية في المنطقة، وتسهم في ترسيخ مكانة المشروع كمحور رئيسي لخدمات الطيران المتقدمة وأعمال الصيانة والإصلاح وتجديد الطائرات.

وصممت المنشأة الجديدة لدعم عمليات الطلاء والمعالجة المستخدمة في إصلاح الهياكل والأجزاء المكوّنة من المواد المركبة، بما يتيح تسريع عمليات المعالجة والتجفيف، وتحسين كفاءة عمليات الإصلاح، وتقليص زمن إنجاز الأعمال لصالح العملاء في المنطقة وخارجها.

وشهد حفل التدشين حضور كل من طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، وزياد الحازمي، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقال طحنون سيف: "يمثل افتتاح مركز الطلاء والمعالجة الجديد لشركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط محطة مهمة أخرى في مسيرة تعزيز منظومة الطيران في مشروع محمد بن راشد للطيران. نحن ملتزمون بمواصلة استقطاب أبرز الشركات العالمية في قطاع الطيران لتطوير قدراتها المتقدمة وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الطيران في المنطقة. ويأتي ذلك ضمن جهودنا لترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للطيران، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة."

من جانبه، قال زياد الحازمي: "تشكل هذه المنشأة الجديدة خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتنا التشغيلية في المنطقة. ومن خلال إدخال تقنيات متقدمة لطلاء الأجزاء ومعالجتها، نعمل على رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز الأعمال لعملائنا. ويعكس توسعنا المستمر في مشروع محمد بن راشد للطيران شراكتنا الراسخة مع دبي الجنوب، والتزامنا بدعم قطاع الطيران في الشرق الأوسط عبر تقديم خبرات تقنية موثوقة وعالية الجودة."

وتوفر شركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط خدمات متخصصة في صيانة وإصلاح وتجديد هياكل وأجزاء الطائرات التجارية الحديثة، حيث تدعم شركات الطيران في مختلف أنحاء المنطقة. وتتخذ الشركة من دبي مقراً لها، وتقدم خدمات دعم المكونات، وإصلاح الهياكل والأجزاء المكونة من المواد المركبة، إلى جانب خدمات الصيانة لطائرات إيرباص وبوينغ. كما تدعم المشغلين عبر خدمات إدارة المواد والخدمات اللوجستية وتوفير قطع الغيار، مستفيدة من شبكة لوفتهانزا تكنيك العالمية لضمان تقديم دعم تقني سريع لشركات الطيران حول العالم.

ويشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرصاً استثمارية حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي قامت بتطويره ليكون مركزًا لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم، كما يسعى إلى تعزيز الصناعات الهندسيّة بما يدعم رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.