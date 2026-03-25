إطلاق منصة وكلاء الذكاء الاصطناعي للمصنعين والمشغلين في الإمارات

في تأكيد على سير خطط الشركات كما هي، واستمرار الأعمال، أعلنت يانغو تك، مزود حلول تكنولوجيا الأعمال «B2B» والتابعة لمجموعة يانغو، عن إطلاق توجه أعمال جديد يركز على تطوير ونشر أنظمة ذكاء اصطناعي ذاتية التشغيل على نطاق واسع.

يأتي ذلك تماشياً مع أجندة الابتكار الوطنية لدولة الإمارات والطموحات الإقليمية الأوسع نطاقاً للنمو الاقتصادي القائم على الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الذكية، والحكومة الرقمية.

ومن خلال تمكين عمليات النشر للذكاء الاصطناعي السيادي، وتعزيز التحكم المحلي في البيانات، تدعم المنصة رؤية الإمارات لخدمات عامة جاهزة للمستقبل واقتصادات قائمة على المعرفة، مع مساعدة المؤسسات على الانتقال بشكل أسرع من مرحلة وضع الاستراتيجية إلى مرحلة التنفيذ.

وقال فلاديمير رازوفاييف، الرئيس التنفيذي للشركة: «تواجه المؤسسات اليوم ضغوطاً متزايدة لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى نتائج عملية ملموسة.

لقد قمنا بتصميم وكلاء الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات على نشر موظفين رقميين مستقلين يندمجون بسلاسة في الأنظمة القائمة ويحققون مكاسب إنتاجية قابلة للقياس. ومع تبني حوالي 84% من مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي للذكاء الاصطناعي فإن الفرصة الآن تكمن في التنفيذ».