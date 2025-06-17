«أبوظبي العالمي» يعيّن راشد البلوشي رئيساً تنفيذياً لسلطة التسجيل

أعلن أبوظبي العالمي المركز المالي الدولي في عاصمة الإمارات، أمس، تعيين راشد البلوشي رئيساً تنفيذياً لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، وذلك اعتباراً من تاريخه. وسيتولى راشد البلوشي المنصب خلفاً لحمد المزروعي، الذي بدأ مسيرة مهنية جديدة ضمن إمارة أبوظبي. وفي منصبه الجديد، سيتولى راشد البلوشي قيادة سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي التي تتولى مسؤولية تسجيل وترخيص والإشراف على الشركات غير المالية العاملة ضمن أبوظبي العالمي.

ويتمتع البلوشي بخبرات كبيرة ومعرفة واسعة، حيث يمتد مساره المهني المميز لأكثر من 24 عاماً من العمل في القطاعات المالية والتنظيمية، بما في ذلك شغله منصب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومنصب وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

كما يشغل البلوشي عضوية عدة مجالس ولجان على المستويين المحلي والاتحادي، حيث ستُسهم خبراته المتنوعة عبر العديد من القطاعات في دفع سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي إلى آفاق جديدة، وتعزيز مكانة أبوظبي العالمي.

وقال أحمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي: «يسرنا الترحيب براشد البلوشي ضمن فريق القيادة في أبوظبي العالمي. وسجله الحافل وفهمه العميق لبيئة الأعمال والتنظيم سيكون لهما دور محوري في دفع المرحلة التالية من نمو أبوظبي العالمي».