جمارك رأس الخيمة تطلق أول شحنة عبور بري بنظام التير نحو بولندا

أعلنت دائرة جمارك رأس الخيمة انطلاق أول شحنة عبور بري «ترانزيت» باستخدام نظام النقل الدولي للبضائع TIR، من جمرك المناطق الحرة الشمالية في الإمارة باتجاه بولندا، مروراً بعدة دول أوروبية وآسيوية عبر شبكة طرق دولية.

يمثل هذا الإنجاز محطة استراتيجية ضمن جهود جمارك رأس الخيمة لتفعيل نظام TIR، بالتعاون مع جمارك الإمارات والاتحاد الدولي للنقل البري «IRU»، بما يعزز من فاعلية النظام في تسريع وتسهيل حركة التجارة العابرة للحدود، ويدعم توجهات الدولة نحو تعزيز التكامل اللوجستي والتجاري مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد الدكتور راشد المحرزي مدير عام جمارك رأس الخيمة، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدائرة بدعم رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة لتسهيل حركة التجارة الدولية، مشيراً إلى أن تفعيل نظام التير يشكل دعامة رئيسة في تعزيز تنافسية الإمارات على خريطة العبور العالمي، ويؤكد جاهزية البنية التحتية واللوجستية للدولة في دعم التجارة العابرة.

وأوضح أن جمارك رأس الخيمة تعمل على توسيع نطاق تطبيق النظام بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، لتكون الإمارة نقطة انطلاق موثوقة وفعالة تربط بين أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، خصوصاً من خلال المناطق الحرة والمنافذ الحدودية الأخرى.

يذكر أن نظام TIR يعد من أكثر أنظمة العبور الجمركي كفاءة وأماناً على مستوى العالم، ويسمح بنقل البضائع عبر عدة دول دون الحاجة لإعادة التفتيش الجمركي في كل دولة عبور، ما يختصر الزمن ويقلل التكاليف ويعزز تدفق التجارة العالمية.