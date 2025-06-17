«بتكوين.كوم» تنضم لمركز كريبتو بـ«دبي للسلع»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة انضمام بتكوين.كوم Bitcoin.com، الشركة العالمية لأخبار العملات الرقمية والتثقيف المالي وحلول محافظ التخزين الذاتي للأصول الرقمية، إلى مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

ويأتي افتتاح الشركة لأول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي، ليؤكد مجدداً المكانة الريادية للمركز باعتباره محوراً عالمياً للابتكار في مجالات البلوك تشين وتكنولوجيا الجيل الثالث من شبكة الويب (ويب 3).

ويضم مركز كريبتو، الواقع في «أبتاون تاور»، أكثر من 650 شركة ناشطة في مختلف مجالات منظومة الأصول الرقمية وسلسلة القيمة المرتبطة بها، بما في ذلك مزودو البنية التحتية للبلوك تشين، ومنصات الترميز الرقمي، وحلول الميتافيرس، ومشروعات التمويل اللامركزي. وبفضل ما يقدمه من حزمة متكاملة من الخدمات التجارية، وبرامج التوجيه والدعم، والوصول إلى التمويل، وبرامج المسرعات المستهدفة، إلى جانب شراكات حصرية مع أبرز الجهات العالمية في مجال تكنولوجيا الجيل الثالث من شبكة الويب (ويب 3)، أصبح المركز اليوم يشكل أكبر تجمع لشركات الأصول الرقمية في المنطقة.

وساهمت Bitcoin.com في رفع وعي الملايين حول العالم بعالم الأصول الرقمية من خلال منصاتها التعليمية المتاحة وسهلة الاستخدام وموقعها الإخباري العالمي. ومن خلال توسعها الاستراتيجي إلى المنطقة عبر مركز كريبتو، تسعى الشركة إلى الاستفادة من زخم الاقتصاد الرقمي في دبي، والمساهمة بخبراتها العالمية في تسريع وتيرة نمو منظومة العملات الرقمية في المنطقة. وقال بلال جسومة، مدير إدارة منظومات الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة: «يهدف مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة إلى استقطاب ألمع العقول وأكثر الشركات طموحاً في مجال البلوك تشين لبناء مستقبل الاقتصاد الرقمي انطلاقاً من دبي. ويعد قرار Bitcoin.com باختيار المركز مقراً إقليمياً لها شاهداً قوياً على الجاذبية العالمية المتنامية التي يتمتع بها المركز، وحجم الفرص الواعدة التي تتيحها دبي اليوم».

وقال كوربن فرايزر، الرئيس التنفيذي لـBitcoin.com: «تقدم الإمارات نموذجاً يحتذى به في ريادة قطاع الأصول الرقمية. وبفضل ما تقدمه دبي من أطر تنظيمية واضحة ومتطورة، وآليات ترخيص سريعة، والتزام حقيقي بالابتكار، توفر الإمارة بيئة داعمة ومناخاً ملائماً للأعمال والشركات الناشطة بمجال تكنولوجيا الويب 3 من جميع أنحاء العالم. ويتميز مركز دبي للسلع، على وجه الخصوص، ببنيته التحتية المتطورة ومنظومته المتكاملة في قطاع الأصول الرقمية. ونحن سعداء بتأسيس أول مقر إقليمي لنا هنا في دبي، ونتطلع إلى بناء شراكات قوية في مختلف أنحاء المنطقة انطلاقاً من مقرنا الجديد في مركز دبي للسلع المتعددة».

ويوفر مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بوابة رئيسية لشركات تكنولوجيا الجيل الثالث من شبكة الويب «ويب 3»، مما يمكنها من الوصول إلى منطقة أعمال دولية تضم أكثر من 25 ألف شركة ناشطة في قطاعات ومجالات مختلفة. ويضم مركز دبي للسلع المتعددة اليوم أكثر من 3200 شركة متخصصة في التكنولوجيا، من بينها ما يزيد على 800 شركة ضمن منظومته المتكاملة للابتكار والتكنولوجيا.