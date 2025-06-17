جائزة الشارقة في المالية العامة تطلق منتدى دولياً لإدارة الدين العام

تستعد مدينة إسطنبول التركية لاحتضان فعاليات المنتدى الأول للمالية العامة، لجائزة الشارقة في المالية العامة تحت شعار «إدارة الدين العام في عالم متغير: استراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية»، على مدار يومي غد وبعد غد في فندق راديسون بلو شيشلي إسطنبول، بتنظيم مشترك بين دائرة المالية المركزية بالشارقة، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة المؤسسات المالية، وصنّاع القرار، والخبراء الدوليين، إلى جانب ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية معنية بالحوكمة المالية.

ويُعد هذا المنتدى منصة فكرية رائدة تُسلط الضوء على أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات الحديثة، والمتمثلة في كيفية إدارة الدين العام في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المالية والتقلبات الاقتصادية العالمية.

ويسعى المنتدى إلى طرح رؤى استراتيجية مبتكرة، وتقديم نماذج فاعلة لإدارة الدين العام، مع التركيز على التكامل بين السياسات المالية، والعدالة في توزيع الموارد، وتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار. وأكد القائمون على الجائزة أن اختيار الجمهورية التركية لاستضافة الدورة الأولى من المنتدى ينطلق من إيمان راسخ بأهمية تعزيز أطر التعاون الدولي والانفتاح على التجارب الرائدة.