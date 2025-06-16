تعاون بين مرافئ الفجيرة والمنطقة الحرة لتعزيز دور الإمارة بالقطاع البحري العالمي

أعلنت مرافئ الفجيرة، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، يتم بموجبها بحث سبل التعاون لتعزيز مكانة إمارة الفجيرة كمركز عالمي رائد في القطاع البحري. ومن خلال توظيف إمكانات وقدرات كلٍّ من مرافئ الفجيرة وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، سيتم تكثيف الجهود من قبل الطرفين لجذب المزيد من الاستثمارات، وتبسيط العمليات والإجراءات، وتعزيز النمو المستدام في منظومة الأعمال البحرية لإمارة الفجيرة. ولتحقيق ذلك، فقد تم وضع إطار شامل للعمل المشترك يركز على عدة مجالات رئيسية، تشمل تبادل البيانات الإحصائية، وتوقعات الأعمال، وغيرها من المعلومات المتعلقة بحركة الحاويات براً وبحراً، والمشاركة معاً في الفعاليات والجولات التعريفية.

بوابة رئيسية

وقال الكابتن محمد اليحيائي، الرئيس التنفيذي لمرافئ الفجيرة: «تتمتع مرافئ الفجيرة بموقع استراتيجي مميز، يؤهلها لتصبح بوابة العبور الرئيسية إلى شبه القارة الهندية، وأسواق التجارة الأفريقية والعالمية. وتأتي هذه المذكرة لتفسح المجال لتعزيز سبل التعاون مع هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، الأمر الذي سيتيح لنا اقتناص فرص نمو جديدة، وتعزيز عروض خدماتنا، وتقديم قيمة أفضل لمتعاملينا وأصحاب العلاقة، بما يرسخ مكانة الفجيرة كمركز بحري رائد».

وقال محمد العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة: «ستسهم مذكرة التفاهم مع مرافئ الفجيرة في تضافر جهودنا المشتركة، ما يُمكّننا من تقديم قيمة مضافة للشركات العاملة في القطاع البحري. وإننا نتطلع معاً إلى خلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبية، تثري التنوع الاقتصادي، وتُعزز مكانة الفجيرة في القطاع البحري العالمي».

ويتوقع أن تضع مذكرة التفاهم الأسس التي سيبني عليها الطرفان تعاونهما لإنشاء بيئة أعمال سلسة وفاعلة، تلبي احتياجات خطوط الشحن العالمية، ومقدمي الخدمات اللوجستية، وشركات الخدمات البحرية. وتعد مرافئ الفجيرة مركزاً بحرياً استراتيجياً، وتطل على الساحل الشرقي للدولة لتُمثل بوابة عبور رئيسية للتجارة مع شبه القارة الهندية والأسواق الأفريقية والعالمية. وتأسست مرافئ الفجيرة في 2017، وتضم منطقة متعددة الأغراض لمناولة البضائع.