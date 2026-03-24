«الفجيرة الوطني» يحقق أرباحاً قياسية تتجاوز 1.2 مليار درهم ويوزع 20% نقداً

أعلن بنك الفجيرة الوطني تحقيق نتائج مالية قياسية للعام الثالث على التوالي، متجاوزاً صافي أرباحه حاجز 1.2 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخه، في إنجاز يعكس قوة أدائه التشغيلي ومتانة استراتيجيته.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في فندق دبل تري من هيلتون، حيث صادق المساهمون على التقارير السنوية والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة لـ«إن بي إف الإسلامي».

وأقرّ المساهمون توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال المدفوع، بقيمة 516.1 مليون درهم، تأكيداً لالتزام البنك بتحقيق عوائد مجزية للمساهمين.

كما وافقت الجمعية على تعيين برايس ووترهاوس كوبرز، مدقق حسابات خارجياً لعام 2026، وانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات، مع تعيين عضوين مستقلين غير تنفيذيين، بما يعزز معايير الحوكمة والشفافية.

وفي خطوة تعكس توجه البنك لتعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم خططه التوسعية، صادق المساهمون على إصدار أوراق مالية من الشق الأول الإضافي بقيمة 350 مليون دولار (1.286 مليار درهم)، مع تفويض مجلس الإدارة لتحديد تفاصيل الطرح بعد الحصول على الموافقات التنظيمية. كما تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس بما يتماشى مع التشريعات المعمول بها.

وأكد الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس الإدارة، أن نتائج 2025 تعكس نمواً استثنائياً وانضباطاً استراتيجياً رغم التحديات العالمية، مشيراً إلى أن البنك يواصل بناء مؤسسة مصرفية قائمة على الثقة والابتكار.

من جانبها شددت د. رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، على أن البنك حقق عاماً جديداً من الإنجازات القياسية، معربة عن ثقتها بقدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق عوائد أقوى خلال المرحلة المقبلة.