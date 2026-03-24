إطلاق وتسليم المشاريع يعززان قوة القطاع العقاري في دبي

تواصل شركات التطوير العقاري في دبي تعزيز نشاطها عبر إطلاق مشاريع جديدة وتسريع وتيرة التسليم، في مؤشر واضح إلى قوة الطلب واستدامة النمو في القطاع، حيث أعلنت كل من عزيزي للتطوير العقاري وديار للتطوير عن خطوات جديدة تدعم توسع السوق العقاري في الإمارة.

وكشفت «عزيزي» عن إطلاق مشروع «كريك فيوز 4» في منطقة الجداف، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة مشاريع «كريك فيوز»، ويضم وحدات من غرفة نوم واحدة إلى جانب بنتهاوس فاخر بإطلالات بانورامية على خور دبي وأفق المدينة. ويعكس المشروع استمرار ثقة الشركة في المنطقة، وخاصة مع استكمال وتسليم المراحل السابقة وتقدم الأعمال في «كريك فيوز 3» وفق الجدول الزمني.

ويتميز المشروع بتصميم معماري حديث ومرافق متكاملة تشمل مسابح إنفينيتي على السطح، وصالة رياضية، وسينما خاصة، ومناطق ترفيهية، إلى جانب موقع استراتيجي قريب من برج خليفة ودبي مول، ما يعزز جاذبيته الاستثمارية، وخصوصاً مع طرح الوحدات بنظام التملك الحر.

في سياق متصل، أعلنت «ديار» عن تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ مشاريعها، مع قرب تسليم مشروع «جنات» ضمن مجمّع ميدتاون في مدينة دبي للإنتاج قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر، في خطوة تعكس كفاءة الأداء التشغيلي والالتزام بالجداول الزمنية. كما تستعد الشركة لتسليم نحو 2000 وحدة سكنية في مواقع مختلفة بدبي خلال الفترة المقبلة.

ويؤكد هذا النشاط المتوازي بين إطلاق المشاريع الجديدة وتسريع عمليات التسليم، متانة القطاع العقاري في دبي وقدرته على التكيف مع المتغيرات، مدعوماً بطلب استثماري وسكاني متزايد، ما يعزز ثقة المستثمرين ويكرّس مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات العقارية عالمياً.