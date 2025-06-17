منظومة أبوظبي للشركات الناشئة في المركز الثالث بالمنطقة

حققت منظومة الشركات الناشئة في أبوظبي نقلة نوعية، وبرزت بوصفها ثالثة ضمن أسرع المراكز نمواً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحسب التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة لعام 2025 الصادر خلال معرض فيفاتك باريس.

ويحظى التقرير بمكانة عالمية مرموقة بوصفه الدراسة الأكثر شمولية على الإطلاق حول منظومات الشركات الناشئة، إذ يستخدم المجموعة الأكبر من البيانات الخاضعة لمراقبة الجودة في القطاع، ويحلل البيانات من أكثر من 5 ملايين شركة ضمن ما يزيد على 350 منظومة للابتكار في مجال ريادة الأعمال في جميع أنحاء العالم.

ويسلط التقرير الضوء على النقلة الكبيرة التي حققتها أبوظبي لتصبح في مصاف أبرز المنظومات الناشئة في العالم، لتأتي ضمن نطاق مجموعة المراكز 51 - 60، في ارتفاع ملحوظ من نطاق مجموعة المراكز 61 - 70 الذي كانت فيه سابقاً. وتميزت أبوظبي من خلال تحقيق 4.4 مليارات دولار (حوالي 16.2 مليار درهم) من قيمة المنظومة بين 1 يوليو 2022 و31 ديسمبر 2024، لتسجل نمواً سنوياً بنسبة 6%.