شيخة النويس في «فيفا تِك»: أهمية توطين الحلول المتقدمة لتطوير الوجهات السياحية

شاركت شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 حتى عام 2029، في معرض وملتقى «فيفا تِك 2025»، والذي أقيم تحت شعار «الحدود الجديدة للابتكار»، بمشاركة دولية واسعة من صناع القرار وقادة الشركات ورواد الابتكار من مختلف أنحاء العالم.

وزارت جناح دولة الإمارات بالمعرض، حيث اطّلعت على أبرز المشاريع والابتكارات التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية لا سيما المتخصصة في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به، وأشادت بالمنتجات والخدمات الرقمية التي ابتكرتها هذه الشركات ودورها في توفير حلول جديدة تسهم في خدمة المجتمع.

وأكدت خلال لقائها مع روّاد الأعمال الإماراتيين بالمعرض، أهمية توطين التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الفندقية والوجهات السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيرةً إلى أن التكنولوجيا باتت عنصراً رئيساً لتقديم تجارب سياحية مميزة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح، وتعزيز تنافسية القطاع السياحي.

كما قامت بجولة في عدد من أجنحة الشركات العالمية المشاركة في المعرض، والتي تعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية، حيث اطّلعت على أحدث ما توصلت إليه هذه القطاعات من ابتكارات وتقنيات تسهم في إعادة تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي والسياحة الذكية.

ويعد معرض «فيفا تك» أكبر حدث تكنولوجي وأكبر معرض للشركات الناشئة في أوروبا، وحظيت نسخة العام الحالي من المعرض بمشاركة دولية واسعة من صناع القرار وقادة الشركات ورواد الابتكار من مختلف أنحاء العالم، حيث استقطبت نحو 165000 زائر، وشارك فيها أكثر من 13500 شركة ناشئة، إلى جانب 3500 عارض و3200 مستثمر، ما جعله منصة فريدة لتسريع الابتكار، وتبادل الأفكار، وبناء الشراكات الاستراتيجية.