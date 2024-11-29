محمد الحسيني يبحث مع وزير المالية الأردني تعزيز التعاون

بحث معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، مع معالي الدكتور عبد الحكيم الشبلي، وزير المالية في المملكة الأردنية الهاشمية، سبل تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالقطاع المالي، إلى جانب القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، وذلك خلال لقائه اليوم، في ديوان الوزارة بدبي.

وأكد معالي الحسيني عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بالمملكة الأردنية ، مشيراً إلى التعاون الوثيق الذي يمتد لعدة عقود، ويشمل العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

من جانبه، ثمن معالي الدكتور الشبلي متانة العلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين، معبراً عن تطلعه لتعزيز العلاقات في المجالات المالية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.