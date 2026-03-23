خلف الحبتور: العقارات استثمار آمن وطويل الأجل يعتمد على الثقة والفهم

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور أن العقارات تمثل واحداً من أهم الاستثمارات طويلة الأجل، داعياً المستثمرين إلى التركيز على الأسواق التي يفهمونها ويشعرون بالراحة تجاهها.

وأشار الحبتور إلى أن الاقتصادات الخليجية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، أثبتت مرونة كبيرة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وهو ما ينعكس في سوق العقارات في دبي، الذي سجل نمواً مستداماً خلال السنوات الخمس الماضية دون تصحيحات حادة أو تراجع في الأسعار، مع استمرار الطلب في دعم القطاعات الرئيسية.

وفي مقطع فيديو على منصة «إكس»، شدد الحبتور على أن الاستثمار لا يتعلق فقط بالعوائد المالية، بل يرتبط أيضاً بالألفة مع الدولة والثقة في بيئتها، مستذكراً نصيحة الراحل محمد سعيد الملا، رائد الأعمال والوزير السابق، الذي نصحه بتجنب الاستثمار في أماكن يصعب الوصول إليها أو غير مألوفة.

وقال الحبتور: «العقارات أصل ملموس يمكن لمسه ورؤيته، ويستفيد منه المستثمر اليوم ويستمر لأبنائه وأحفاده»، مشيراً إلى أن الاستثمارات المادية توفر مستوى من السيطرة المباشرة لا توفره الأدوات المالية التقليدية، موضحاً: «الاستثمار الحقيقي يكون في الشيء الذي تفهمه، يمكنك رؤيته ومتابعته بنفسك».

وأكد الحبتور أن هذه المرونة والاستقرار تمنح المستثمرين الثقة بأن أي مرحلة من عدم اليقين ستمر، وسيخرج الاقتصاد وأصوله العقارية أقوى من السابق.