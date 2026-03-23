العبار: السوق العقاري في وضع جيد وقيم العقار ما زالت ثابتة

سداد الأقساط من قبل المشترين ومستحقات المقاولين والبنوك في وضع جيد

عودة السياحة للوضع الطبيعي سيكون سريعاً في الإمارات.. والسمعة لا تتغير

قال محمد العبار العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، إن السوق العقاري ما زال في وضع جيد، حيث إن قيمة العقار التي ما زالت ثابتة.

وقال في تصريحات لسكاي نيوز عربية، إن القيم (المتدفقة للعقار) ما زالت مستمرة، وإن السهم رغم انخفاضه، أثبت قوته والطلب المرتفع عليه.

وأضاف أن التدفقات النقدية للشركات العقارية وسداد الأقساط من قبل المشترين (على الخارطة)، وسداد مستحقات المقاولين والبنوك، ما زالت في وضع جيد وصحي، موضحاً أن الشركات العقارية تراقب هذه الأرقام، علماً بأن شركات التطوير تتمتع بأوضاع مالية قوية، بعد تمتعها بأداء استثنائي على مدى السنوات الماضية.

وقال إن دبي مول كان يستقبل قبل الحرب نحو 250 ألف زائر يومياً، أصبح العدد الآن نحو 180 ألف زائر، وهذه الأرقام تُثبت أن الوضع جيد.

وأشار العبار إلى أن تأثر القطاع السياحة مرحلي، وأن الأسس الصحيحة للاقتصاد وبناء المؤسسات، مبنية على المدى الطويل (وتحمّل الصدمات)، منوهاً بأن العودة للوضع الطبيعي والجيد يكون سريعاً في الإمارات، والسمعة لا تتغير.

وقال إن الإمارات تتمتع باقتصاد قوي قادر على التكيف مع الأزمات، وإن الأزمة أثبتت الأمن والأمان وضع ثابت، متوقعاً أن يكون هناك انطلاقة أقوى بعد انتهاء الأزمة، التي أعرب العبار عن أمله بانتهائها قريباً.