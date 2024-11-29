«طراد للتطوير العقاري» تكشف النقاب عن «ماكاريل تاور» في جزر دبي

أعلنت شركة طراد للتطوير العقاري عن إطلاق مشروع ماكاريل تاور، في منطقة جزر دبي.

يوفر المشروع مجموعة واسعة وفريدة من نوعها، كونه أول مشروع في دبي يحتوي على مضمار داخلي للجري بطول 600 متر، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق الفاخرة، مثل النوادي الصحية، وحمامات السباحة، ومناطق ألعاب الأطفال.

وقد شهد مشروع «ماكاريل تاور»، بيع نحو 90% من وحداته بعد وقت قصير من إطلاقه.

ويتكون مشروع «ماكاريل تاور» من 64 وحدة تأتي بخيارات متنوعة تشمل شققاً من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم، بالإضافة إلى شقق البنتهاوس ذات الفخامة الحصرية.

ويقول سعيد طراد، رئيس مجلس إدارة شركة طراد للتطوير العقاري: «نحن سعداء بإطلاق مشروعنا المميز ماكاريل تاور في خطوة استراتيجية تستهدف الاستفادة من الإقبال المتزايد على الاستثمار العقاري في دبي، وتحديداً في المناطق الساحلية الفاخرة مثل جزر دبي».

وأوضح طراد أن تنفيذ المشروع يأتي تماشياً مع النمو الكبير الذي حققه سوق العقارات في إمارة دبي، مما عزز مكانتها وجهة استثمارية رئيسية، حيث نمت المبيعات العقارية في إمارة دبي منذ مطلع العام وحتى نوفمبر الجاري بنسبة 33% لتتجاوز حاجز 437 مليار درهم.

وأكد طراد، أن دبي تمكنت من جذب كبار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بفضل السياسات التي تسهل عملية شراء العقارات للمستثمرين الدوليين، علاوة على العوائد الاستثمارية الأعلى عالمياً، إلى جانب برامج تأشيرات الإقامة المرتبطة بالاستثمار العقاري.

وأضاف طراد: «يؤكد مشروع ماكاريل تاور التزامنا بالابتكار والجودة وتحقيق رضا العملاء، وتعزيز نوعية الحياة وجودتها من خلال إنشاء مساحات استثنائية للعيش والاسترخاء لمواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها إمارة دبي».