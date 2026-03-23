«إيكونوميك تايمز»: دبي منصة عالمية لترميز الأصول وجذب الاستثمارات

أكد تقرير لـ«إيكونوميك تايمز» بأن نظام الأصول الرقمية في دبي يدخل مرحلة أكثر واقعية وعملية؛ فمع تحسن الوصول إلى الأسواق ووجود أطر تنظيمية واضحة، بدأت الشركات الآن في بناء مشاريع تهدف إلى التوسع والنمو، وليس مجرد اختبار التكنولوجيا لغرض الظهور الإعلامي.

وأشار التقرير إلى أن دبي تركز على كيفية تحويل «ترميز الأصول» والعملات المستقرة، والبنية التحتية للأصول الرقمية، للتمويل في العالم الحقيقي، ما يمثل تحولاً جذرياً عن المراحل السابقة، ويمهد الطريق لمستقبل مالي جديد، يرسخ مكانة دبي مركزاً تتحول فيه الأفكار إلى مشاريع قابلة للتوسع الفعلي.

وقال آدم بوبات، الرئيس التنفيذي لشركة SettleMint، إن القوى التي تدفع هذا الزخم متمثلة في التشريعات الواضحة، والجهات التنظيمية الداعمة، والمساندة القوية من القيادة، وذلك في حلقة جديدة من بودكاست «العيش والعمل والترفيه في دبي».

وأضاف بوبات: «دبي هي أحد المراكز العالمية القليلة للأصول الرقمية اليوم، وما يدفع هذا التوجه حقاً هو التشريعات والجهات التنظيمية وموقفها التعاوني الإيجابي لمحاولة صياغة قوانين واضحة. وفوق كل ذلك هناك دعم وتبنٍ لهذا التوجه على مستوى وطني من قبل القيادة».

ويقع «ترميز الأصول» في قلب هذا التحول، حيث يرى بوبات أن الأمر لا يقتصر على كونه مجرد حالة استخدام مثيرة للاهتمام لتقنية البلوك تشين، بل هو تغيير أكبر بكثير في كيفية عمل الأنظمة المالية.

وركّز بوبات على أسباب سرعة حركة دبي؛ إذ أكد أن التنظيم ينمو مع السوق؛ حيث تناول في البودكاست دور سلطة تنظيم الأصول الافتراضية VARA، وسلطة دبي للخدمات المالية DFSA، ومركز دبي المالي العالمي DIFC، ومركز دبي للسلع المتعددة DMCC، في تشكيل نظام الأصول الرقمية.

وكان رأي بوبات حول النهج التنظيمي إيجابياً للغاية، حيث قال: «أحياناً يكونون موجودين معنا في الغرفة، وتشعر وكأنهم شركاء في النمو؛ فهم يحاولون حقاً حل المعضلات التنظيمية في الوقت نفسه الذي يتم فيه إعداد الحلول وتطوير التكنولوجيا». وبالنسبة للشركات الناشئة التي تبني حلول البلوك تشين، تقدم دبي ما هو أكثر من مجرد الظهور؛ إذ أشار بوبات إلى مزيج من رأس المال، والعملاء، ودعم النظام البيئي المتاح في المنطقة، موضحاً أن نشاط رأس المال الاستثماري شهد ارتفاعاً هائلاً أخيراً.

كما سلط الضوء على ميزة عملية، قائلاً: «رأس المال موجود هنا، والعملاء موجودون هنا أيضاً»، وهو ما يجعل دبي «بيئة مثالية لاختبار وبناء أعمال جديدة».