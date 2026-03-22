«فراغومين» شريكاً لملتقى قادة التنقل العالمي في دبي

أعلنت شركة «فراغومين Fragomen» مشاركتها كشريك استراتيجي في ملتقى تبادل قادة التنقل العالمي «Global Mobility Executive Leaders Exchange»، والذي تستضيفه إمارة دبي في الأول من أكتوبر المقبل، في خطوة تعكس التزام الشركة بدعم تطوير قطاع التنقل العالمي وتعزيز الحوار المهني بين قادته.

ومن المقرر أن يشهد الحدث حضور نخبة من ممثلي «فراغومين»، حيث سيشاركون في جلساته المتنوعة على مدار يوم كامل، مقدمين رؤى معمقة وخبرات عملية مستمدة من تجاربهم الواسعة في مجالات الهجرة والتنقل الدولي وإدارة المواهب.

كما سيسهمون في إثراء النقاشات المطروحة عبر تبادل الأفكار حول أبرز التحديات والفرص التي يشهدها القطاع في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

وتعد سلسلة ملتقيات «GME Leaders Exchange» واحدة من أبرز المنصات المتخصصة التي تجمع كبار التنفيذيين وقادة التنقل العالمي ومديري الموارد البشرية، ضمن بيئة حديثة تركز على الابتكار والتفاعل.

ويوفر الملتقى للمشاركين فرصة متميزة للانخراط في حوارات بناءة، والاستفادة من تجارب الآخرين، إلى جانب تعزيز مهاراتهم وتوسيع آفاقهم المهنية.

ويتضمن برنامج الملتقى مجموعة متكاملة من الجلسات الحوارية التفاعلية وورش العمل، إضافة إلى جلسات تبادل الخبرات المباشرة بين النظراء، ما يخلق مساحة فعالة لتعزيز التواصل وبناء علاقات مهنية استراتيجية بين المشاركين.

ومن شأن هذا التنوع في الفعاليات أن يسهم في دعم تبادل المعرفة وتطوير أفضل الممارسات في مجال التنقل العالمي، بما يواكب تطلعات المؤسسات في بيئة الأعمال الحديثة.