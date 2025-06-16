مركز دبي للتحكيم الدولي يسرع وتيرة الابتكار بالتعاون مع «جس ماندي» و«جس إيه آي»

أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) وشركة «جس ماندي (Jus Mundi)» عن شراكة لتعزيز الريادة في مجالي الذكاء الاصطناعي والابتكار، تهدف إلى تزويد المركز بأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي «جس إيه آي (Jus AI)»، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتبسيط الإجراءات.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم تزويد فريق إدارة القضايا في مركز دبي للتحكيم الدولي وتدريبه على استخدام Jus AI، أداة البحث القانوني وإدارة سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي قامت بتطويرها «جس ماندي». وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المركز من تطوير عمليات إدارة القضايا، من خلال توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بما يعزز سرعة الإجراءات واتساقها وجودة الخدمات التحكيمية التي يقدمها.

وفي إطار تعزيز التزام مركز دبي للتحكيم الدولي بالشفافية وتبادل المعرفة، سيتم نشر قرارات المركز المتعلقة بالطعون على منصة «جس ماندي»، بما يتيح لمجتمع التحكيم الدولي الاستفادة منها.

كما تتضمن الشراكة إطلاق سلسلة من المبادرات المشتركة في مجال تطوير الفكر القيادي بين مركز دبي للتحكيم الدولي وشركة «جس ماندي»، بهدف تعزيز الحوار حول الابتكار في تسوية المنازعات، وتقديم برامج التثقيف القانوني، وتوفير فرص جديدة أمام المتخصصين، والأكاديميين، والممارسين في مجال التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

وفي خطوة تعتبر من أبرز محطات هذه الشراكة، ستقدم «جس ماندي» دعمها إلى مركز دبي للتحكيم الدولي في إطلاق أكاديميته الافتراضية، من خلال توظيف خبراتها في الذكاء الاصطناعي لتزويد المشاركين بمعرفة عملية حول التقنيات التي تحدث تحولاً ملموساً في ممارسات التحكيم.

وقالت جهاد كاظم، المديرة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي: «نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستضيف قيمة كبيرة لمجتمع التحكيم الدولي. كما نسعى من خلال هذا التعاون إلى تمكين الأطراف والممارسين القانونيين والمحكمين بالمعارف والأدوات اللازمة للارتقاء بفعالية منظومة التحكيم، من خلال نشر مواد تحكيمية مرجعية، وتوظيف التقنيات المتقدمة التي توفرها «جس ماندي»».

من جانبه قال جان - ريمي دو ميستر، الرئيس التنفيذي لشركة «جس ماندي»: «يشرفنا أن نتعاون مع مركز دبي للتحكيم الدولي، باعتباره مركز التحكيم الرائد في المنطقة، ليس فقط لإتاحة المواد القانونية للجميع، بل أيضاً لدعم تطوير قدرات المركز في مجال الذكاء الاصطناعي. وسنعمل معاً على تمكين مجتمع التحكيم من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي المبتكرة، التي من شأنها رسم ملامح مستقبل فض المنازعات».