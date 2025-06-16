"الاتحاد للطيران" تستأنف رحلات عمان وبيروت 17 يونيو

ستقوم الاتحاد للطيران باستئناف تشغيل الرحلات الجوية بين أبوظبي وعمان، الأردن، وبين أبوظبي وبيروت، لبنان للرحلتين، في 17 يونيو الجاري مع تعديل في توقيت الرحلات.

وقالت الشركة في بيان: "يُرجى من المسافرين على متن هذه الرحلات التحقق من حالة رحلاتهم عبر الموقع الالكتروني للشركة كما يُرجى التأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة "إدارة الحجز" للحصول على آخر التحديثات".

وطلبت الشركة من مسافريها الراغبين في تغيير ترتيبات سفرهم الاتصال بمركز الاتحاد للطيران أو التواصل مع وكلاء السفر.

وأضافت: يستمر تغيير مسار عدد من الرحلات نظرا إلى إغلاق المجال الجوي في بعض أنحاء الشرق الأوسط. إننا نراقب الوضع في المنطقة باستمرار، ونبقى على اتصال وثيق مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات.