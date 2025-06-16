«فلاي دبي» تعدل مساراتها وتستأنف رحلات الأردن ولبنان 17 يونيو

قال متحدث باسم «فلاي دبي» إن تأثير الوضع الراهن في المنطقة على شبكة رحلاتنا مستمر، مما أدى إلى إلغاء بعض الرحلات أو تعديل مساراتها أو تأخيرها نتيجة الازدحام في الممرات الجوية.

وأضاف المتحدث: «يستمر تعليق رحلات «فلاي دبي» إلى كلٍّ من إيران والعراق وإسرائيل وسوريا حتى تاريخ 20 يونيو. كما نتابع عن كثب الوضع في الأردن ولبنان، وستُستأنف الرحلات إلى هاتين الوجهتين كعمليات نهارية اعتبارًا من 17 يونيو. ويستمر تعليق رحلات «فلاي دبي» إلى مينسك وسانت بطرسبرغ حتى تاريخ 17 يونيو».

وأوضح المتحدث: «لقد أعدنا تشغيل الرحلات عبر شبكتنا حيثما سمحت الظروف بذلك، ونواصل متابعة الأوضاع عن كثب وتقييم عملياتنا مع تطوّر المستجدات. نعتذر عن أي إزعاج قد تسببت به هذه التغييرات، ونُعرب عن تقديرنا لتفهّم مسافرينا خلال هذه الفترة. وتبقى سلامة ركابنا وطاقمنا على رأس أولوياتنا».

ونصحت الناقلة مسافريها بالتواصل مع مركز اتصال فلاي دبي في دبي أو مكتب فلاي دبي للسفر أو وكيل السفر الخاص بهم للحصول على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر. كما نصحت المسافرين بالتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال "إدارة الحجز"، والتحقق من حالة رحلاتهم عبر flydubai.com للاطلاع على آخر المستجدات.