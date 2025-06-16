«آي إم سي دي» العالمية تفتتح مقرها ومراكزها الفنية في مجمع دبي للعلوم

أعلن مجمع دبي للعلوم، عن انضمام مجمع المختبرات الجديد لشركة «آي إم سي دي» إلى مجتمعه العلمي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة المتنامية وجهة رائدة للبحث والتطوير.

ويضم هذا المرفق الذي تبلغ مساحته 4.160 قدماً مربعاً في مجمع دبي للعلوم، وهو من المجمعات العشرة المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم، مراكز فنية مخصصة للأغذية والمشروبات ومواد الطلاء والبناء، علماً أنه مجهز بما يلزم من معدات لإجراء مجموعة واسعة من عمليات التطوير والاختبار والتحليلات تلبية لاحتياجات أسواق المنطقة. وقد حضر حفل افتتاح هذا المرفق نخبة من كبار المسؤولين، بمن فيهم ڤاليري دييل براون، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة «آي إم سي دي»، ولارس والشتاين، المدير الإداري لشركة «آي إم سي دي» في ألمانيا، ومانويل بومان، المدير العام لشركة «آي إم سي دي ميدل إيست»، ومروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمع دبي للعلوم ومجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، وڤارغيز أنتوني، المدير العام لدى مجموعة الفطيم اللوجستية.

تطمح شركة «آي إم سي دي ميدل إيست» إلى تحقيق النمو ضمن قطاع الأغذية والمشروبات في دول منطقة الخليج والأردن ولبنان ومصر، فضلاً عن قطاع مواد الطلاء والبناء على مستوى المنطقة من خلال مرافقها التي تم افتتاحها أخيراً.

وأكد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمع دبي للعلوم ومجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، أن الاكتشافات العلمية الرائدة والتقدم المستمر في مجالات العلوم يشكلان ركيزتين محوريتين لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية دولة الإمارات الطموحة. وقال: «يعد تطوير المواد واختبارها مجالاً معرفياً بالغ الأهمية لما له من أثر مباشر في تعزيز سلاسل القيمة في دبي ودولة الإمارات، ضمن قطاعات اقتصادية حيوية ومتنوعة. ويأتي افتتاح مختبرات شركة «آي إم سي دي» انسجاماً مع مساعينا الرامية إلى تمكين مجمعنا الرائد من دعم الأهداف الوطنية التي تحظى بالأولية، على غرار الأمن الغذائي والبناء المستدام. ونؤكد مواصلة التزام مجمعنا العلمي بتحقيق التقدم القائم على العلم والإسهام في رسم مستقبل واعد، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير ورؤية نحن الإمارات 2031».

ومن جانبه، أشار مانويل بومان، المدير العام لشركة «آي إم سي دي ميدل إيست»، إلى أن افتتاح مختبرات الشركة الجديدة في مجمع دبي للعلوم يأتي استجابة للطلب الإقليمي المتزايد على المهارات المتخصصة في مجال اختبار المواد وصياغة تركيباتها. وقال: «يتيح لنا هذا المجمع التعاون بشكل وثيق مع شركات التصنيع في المنطقة، بما يمكننا من معالجة الفروقات البسيطة على المستوى المحلي في طرق تطوير المنتجات الجديدة وتطبيق الممارسات المستدامة. وسوف تسهم خطط شركة «آي إم سي دي ميدل إيست» التوسعية على مستوى المنطقة في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي والارتقاء بتقنيات البناء التي تراعي البيئة، معولة بذلك على مكانة دبي العالمية وجهة رائدة للابتكار».

وقد تم تجهيز مختبرات الأغذية الخاصة بشركة «آي إم سي دي ميدل إيست» بكل ما يلزم من معدات لدعم تطوير المنتجات الغذائية الجديدة، بما في ذلك تحليلات القوام والتقييمات الحسية وإعداد النماذج الأولية للمنتجات الغذائية. ومن شأن ذلك أن يعود بفائدة ملحوظة على الشركات العاملة في قطاعات المخابز والألبان والمشروبات والطهي والمأكولات المالحة والوجبات الخفيفة والحلويات، مستفيدة من محفظة شركة «آي إم سي دي ميدل إيست» الغنية من المكونات وخبراتها العالمية الواسعة. أما مختبرات مواد الطلاء والبناء، فسوف تسهم في تطوير منتجات البناء المستدامة ضمن قطاعات مثل العزل المائي وتصنيع مواد الطلاء.

ويعد مجمع دبي للعلوم من مجمعات الأعمال العشرة المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضم مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.