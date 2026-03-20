تخفيضات العيد تنعش التجزئة في دبي

شهدت أسواق التجزئة في دبي حالة من النشاط الملحوظ، أمس، ودعمت التخفيضات والعروض التي أطلقتها مراكز التسوق وسلاسل التجزئة والأسواق المفتوحة طفرة المبيعات.

وتدفق آلاف الزوار على المراكز والأسواق التجارية في أنحاء الإمارة، وسط أجواء ترفيهية ممتعة للعائلات، وساعد تحسّن الطقس على تدفق الزوار من خارج الإمارة ومن المقيمين فيها.

وقدمت العديد من المحلات والسلاسل التجارية وأسواق التجزئة عروضاً حصرية بمناسبة عيد الفطر السعيد، شملت تنزيلات سعرية وجوائز نقدية وهدايا عينية، وشملت التنزيلات باقة واسعة من السلع الاستهلاكية والأدوات المنزلية والملابس والهدايا والمفروشات والعطور وأدوات التجميل والأحذية، كما شملت العروض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

واكتظت الأسواق بالمتسوقين، لا سيما في فترة المساء وما بعد الإفطار، فيما شهدت أسواق الذهب والمجوهرات إقبالاً من الزوار، وساعد تراجع أسعار الذهب عالمياً على زيادة مبيعات المجوهرات والمشغولات مع تنوع الأشكال والعروض، بما فيها المشغولات منخفضة المصنعية.