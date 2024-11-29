إطلاق «ليالي مهرجان التسوق» في دبي فستيفال سيتي مول

تحتفل دبي بالدورة الـ30 الأكثر روعة وتميزاً من مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 6 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025، وذلك من خلال برنامج فعاليات استثنائي يضم مجموعة من التجارب الحصرية والجديدة كلياً، بما في ذلك فعالية ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول.

وتستمر الفعالية الجديدة كلياً في دبي فستيفال سيتي مول على مدى 38 يوماً طوال فترة إقامة المهرجان، حيث تقدم مجموعة من الحفلات الموسيقية التي يحييها أشهر النجوم العرب.

والعروض الحية لبرنامج إكس فاكتور، وفعالية تجزئة فريدة من نوعها تقدمها شركة سامسونج، وعروض «تخيل» الجديدة، والألعاب النارية اليومية، وتجارب مميزة لتناول الطعام، بالإضافة إلى سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى الممتعة.

يستضيف فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول مجموعة من الحفلات الموسيقية المجانية ليلة السبت من كل أسبوع خلال المهرجان.

وتبدأ سلسلة الحفلات مع الفنان أحمد سعد يوم 6 ديسمبر، يليه حفل للفنانة شمة حمدان 7 ديسمبر، ثم النجمة ديانا حداد يوم 14 ديسمبر، والفنانة يارا منى 21 ديسمبر. ويستمر الترفيه مع الفنانة همس فكري يوم 4 يناير 2025، يليها الفنان إبراهيم السلطان الذي يختتم سلسلة الحفلات يوم 11 يناير 2025. وسيتم الإعلان عن المزيد من الفنانين خلال الفترة المقبلة.