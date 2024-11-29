شركات الإمارات تحصد جوائز «التأثير بقطاع الإنشاءات» ضمن «الخمسة الكبار»

أعلنت «دي إم جي إيفينتس»، الشركة المنظمة لمعرض «الخمسة الكبار»، عن الفائزين بجوائز التأثير في قطاع الإنشاءات Big 5 Global Impact التي شملت 17 فئة.

وحصدت الشركات الإماراتية الجوائز التي كرمت في دورتها الرابعة القادة والمشاريع والمبادرات التي تقود الابتكار والاستدامة والإنجازات التحويلية في صناعة البناء، فضلاً عن الأفراد والمؤسسات والجهود المتميزة.

وقالت جوزين هيمانز، نائب الرئيس الأول في «دي إم جي إيفنتس»: «جوائز Big 5 Global Impact، التي بلغت دورتها الرابعة هذه السنة، تكرّم الابتكارات والحلول المستدامة التي تقود التغيير الإيجابي في التنمية الحضرية والبناء، بينما نواصل استطلاع اتجاهات القطاع سريع التطوّر».

انطلق الحفل بتقديم جائزة «قائد الاستدامة لهذا العام»، حيث تم تكريم أمنية حلواني، الرئيسة التنفيذية المشاركة ومؤسسة شركة grfn، لتعاونها وابتكارها وقيادتها، ما ألهم نتائج إيجابية للشركة وقطاع البناء على نطاق أوسع.

وأشرفت على الجوائز لجنة مستقلة دولية من خبراء القطاع، وضمّت كبار المسؤولين الحكوميين والقادة البارزين لضمان اختيار الفائزين على أساس الجدارة والتميز.

وحضر حفل توزيع الجوائز، الذي استقطب جمهوراً من 350 شخصاً، كبار الشخصيات من القطاعين العام والخاص، بمن فيهم ممثلو وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الثقافة في السعودية، وبلدية دبي، والبواني القابضة، وشركة الدرعية، وشوبا للتطوير، ومجموعة روشن.

حلول مستدامة

من ناحية أخرى، استعرضت شركة «ليدينغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز»، العاملة في مجال البنية التحتية المستدامة والحلول الخضراء المُبتَكَرة، أحدث تطوراتها التقنية المُصَمَّمّة لتحقيق التوازن بين المزايا البيئية والجدوى الاقتصادية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المعرض.

وقال «أتول كابيل»، المدير العام لمجموعة «ليدينغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز»، تعليقاً على مشاركة المجموعة في المعرض: «يُعَد «الخمسة الكبار Big 5 Global» منصة مثالية لمجموعة «ليدينغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز» لإظهار كيفية تصدينا لأهم التحديات في قطاع الإنشاءات بإتاحة حلول تحقق التوازن بين المزايا البيئية والجدوى الاقتصادية.

ويؤكد التجاوب الإيجابي الهائل من جانب زوار المعرض وشركائنا مع ما طرحناه أثناء مشاركتنا المعرض على إمكانية التعايش بين الاستدامة والربحية. ومن خلال استعراض التقنيات العملية القابلة للتوسع التي من شأنها تحسين مستويات الكفاءة والراحة والصحة البيئية، فإننا نمكن الشركات من الإسهام في رؤية الإمارات بشأن مستقبل مستدام، بينما نحقق في الوقت نفسه أهدافنا المالية».