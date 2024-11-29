اليوم.. انطلاق «3 أيام من التخفيضات الكبرى»

تنطلق اليوم الجمعة في دبي مبادرة التسوق المميزة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» لتقدم منتجات مخفضة بنسبة تصل إلى 90 % في أكثر من 3000 متجر مشارك و500 علامة تجارية رائدة في مختلف أنحاء دبي.

وبمناسبة عطلة نهاية الأسبوع الطويلة المتزامنة مع احتفالات عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات، قامت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لـ «3 أيام من التخفيضات الكبرى» وللمرة الأولى بتمديد الأيام لتصبح 4 أيام بهذه المناسبة، من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2024.

ما يمنح سكان دبي وزوارها مدة أطول للتسوق والاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية الاستثنائية، وتقام «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في أشهر مراكز التسوق ووجهات البيع بالتجزئة في مختلف أنحاء دبي.