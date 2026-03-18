معرض سوق السفر العربي 2026 ينطلق في أغسطس

قالت شركة (آر إكس) إن دورة عام 2026 من معرض سوق السفر العربي ستقام في أغسطس 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكدت الشركة أن دورة عام 2026 من معرض سوق السفر العربي التي كان من المقرر إقامتها في الفترة الممتدة من 4 إلى 7 مايو تم تأجيل موعد انطلاق فعالياتها إلى الفترة الممتدة من 17 إلى 20 أغسطس 2026 في نفس مكان انعقادها.

وقد تم اتخاذ قرار تأجيل انطلاق فعاليات المعرض حرصاً على سلامة وراحة العملاء والشركاء والزملاء، ولإتاحة مزيد من الثقة والمرونة لمجتمع السفر والسياحة العالمي لحضوره.

هذا ويُقام معرض سوق السفر العربي، في دورته الثالثة والثلاثين، كمنصة مثالية عالمية رئيسة تربط بين وجهات السفر، وموردي خدمات السفر، وعلامات الضيافة التجارية، وشركات الطيران، ومزودي التكنولوجيا، والمتخصصين في قطاع السفر من مختلف أنحاء العالم.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «لطالما شكّل سوق السفر العربي منصةً مثالية تجمع مجتمع السفر والسياحة العالمي في دبي، ما يتيح للوجهات السياحية والموردين وقادة القطاع التواصل والتعاون ورسم ملامح مستقبل هذا القطاع».

وأضافت: «تتمثل أولويتنا في ضمان سلامة عملائنا وشركائنا وزملائنا ورفاهيتهم، حيث يعكس قرار تأجيل انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي 2026 إلى شهر أغسطس التزامنا بضمان مشاركة الجميع بثقة ومرونة في تخطيط مشاركتهم في هذا التجمع المهم في قطاع السياحة، ونتطلع إلى الترحيب مجدداً بمجتمع السفر الدولي في دبي في وقت لاحق من هذا العام».

وسيبقى فريق آر إكس ملتزماً بدعم جميع المشاركين وسيعمل عن كثب مع العارضين والشركاء وأصحاب المصلحة لضمان انتقال سلس إلى المواعيد الجديدة.