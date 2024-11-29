«دو» تحتفي بعيد الاتحاد وتهدي عملاءها53 جيجابايت بيانات مجاناً

أعلنت شركة «دو» إطلاق مجموعة من العروض الحصرية والمميزة خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد الاتحاد. وبهذه المناسبة، سيحصل عملاء باقات الدفع الآجل للأفراد على 53 جيجابايت من البيانات المحلية مجاناً، صالحة للاستخدام لمدة سبعة أيام.

ويتاح هذا العرض حتى يوم 4 ديسمبر 2024. أما عملاء الدفع المسبق الذين يشتركون في خط Flexi السنوية سيحصلون أيضاً على 53 جيجابايت من البيانات المحلية مجاناً صالحة للاستخدام لمدة عام، ويتاح هذا العرض حتى 31 ديسمبر 2024.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ«دو»: «تحرص (دو) على تعزيز شعور الانتماء لدولة الإمارات من خلال دعم إمكانات التواصل بين أبناء الوطن داخل الدولة أو خارجها، وترسيخ ارتباطهم بالجذور الثقافية والمشاركة في الاحتفالات الوطنية الخالدة».

وكجزء من احتفالات هذا العام، تنطلق «دو» نحو الآفاق الواسعة من خلال حملة تتضمن فيلماً تسجيلياً للاحتفال مع الإماراتيين في الخارج ومشاركتهم التقاليد التراثية والاحتفالات الوطنية، بإضافة إلى تعزيز تواصلهم مع أبناء وطنهم الغالي. وتنسجم هذه المبادرة مع التزام «دو» بضمان مشاركة جميع الإماراتيين، في الداخل والخارج، وإسعادهم خلال عيد الاتحاد، بما يتناغم مع جهود «دو» لتعزيز التواصل بين المجتمعات وترسيخ الهوية الوطنية.