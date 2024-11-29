اتفاق شراكة بين أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين و«إجناتيا أفييشن»

أبرمت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين اتفاقية شراكة استراتيجية مع «إجناتيا أفييشن»، التي تتخذ من اليونان مقراً لها وتعد إحدى المؤسسات الرائدة لتدريب الطيارين في أوروبا.

وتمثل هذه الشراكة نقلة نوعية في إطار جهود أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين لتعزيز مكانتها الدولية، حيث ستتيح لخريجيها الحصول على اعتماد وكالة سلامة الطيران في الاتحاد الأوروبي (EASA) في أوائل عام 2025، علماً بأن شهادة الوكالة تحظى باعتراف واسع في صناعة الطيران عالمياً.

ويعد الحصول على هذه الشهادة إلزامياً للطيارين الخريجين الراغبين في العمل على الطائرات المسجلة في أوروبا أو لدى شركات الطيران الأوروبية، وهي تفتح الأبواب أمام الحاصلين عليها للتمتع بفرص وظيفية متميزة في جميع أنحاء العالم.

علماً بأن وكالة سلامة الطيران في الاتحاد الأوروبي تشترط على الطيارين الخريجين الساعين للحصول على ترخيص منها إكمال متطلبات التدريب على الطائرات متعددة المحركات (ME/IR) في مؤسسة تدريب معتمدة داخل الاتحاد الأوروبي.

وبفضل اتفاقية الشراكة التي أبرمتها أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، بات بإمكان الطلاب الدوليين في الأكاديمية القيام ببرنامج إضافي لمدة 10 ساعات مع «إجناتيا أفييشن» في اليونان لاستكمال متطلبات حصولهم على الاعتماد، حيث سيحصلون بعد تخرجهم على ترخيص من الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة ووكالة سلامة الطيران الأوروبية.

وقال القبطان عبدالله الحمادي، نائب رئيس ومدير أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين: «تدعم اتفاقية الشراكة مع إجناتيا أفييشن المرحلة المقبلة من النمو لأكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين.

لكونها تفتح المجال أمام الأكاديمية لتخريج أعداد أكبر من الطيارين بما يساهم في رفد أعداد الطيارين عالمياً، ومع حصول الأكاديمية على اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية، وتمتعها ببنية أساسية وتقنيات تعلم فائقة الحداثة، إلى جانب وجود مقرها في دبي التي تعد أحد أكبر مراكز الطيران في العالم، فإنها باتت تتمتع بمزايا فريدة تتيح لها جذب أفضل المواهب من مختلف أنحاء العالم للتعلم بها».

وأضاف: «أصبح بإمكان طلاب الأكاديمية الدوليين الحصول على ترخيص وكالة سلامة الطيران الأوروبية المعترف به عالمياً، ونحن نتطلع لشراكة طويلة ومثمرة مع إجناتيا أفييشن لفتح آفاق جديدة وتمكين الجيل القادم من الطيارين».

وقال جورج تريانتافيليديس، الرئيس التنفيذي لـ«إجناتيا أفييشن»: «يمكن للطلاب الساعين للحصول على شهادة معتمدة من وكالة سلامة الطيران الأوروبية أن يتطلعوا إلى بدء الدورة في عام 2025 وأن يكونوا مستعدين لإكمال متطلبات التدريب على الطائرات متعددة المحركات (ME/IR) في إجناتيا أفييشن في عام 2026، ما يزودهم بأفضل المعارف والمهارات والخبرات في هذا المجال، وبما يتماشى مع معايير الطيران في الاتحاد الأوروبي».