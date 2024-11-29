اختيار 20 شركة إماراتية ناشئة لبرنامج رواد التكنولوجيا الإماراتيين

أعلنت حاضنة الأعمال «بدايات» من مقرها في المدينة المستدامة - دبي اختيار 20 شركة ناشئة إماراتية متميزة لبرنامجي «مسرعات الأعمال» و«حاضنات الأعمال»، وذلك بالشراكة مع مركز حمدان للإبداع والابتكار (Hi2)، التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

جرى الإعلان عن ذلك خلال فعالية احتفالية استضافها معهد «سي إنستيتيوت»، وحضرها عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويمثل هذا الاختيار خطوة مهمة لبرنامج رواد التكنولوجيا الإماراتيين «إماراتي تيك»، الذي انطلق في سبتمبر الماضي. استقطب البرنامج 93 طالباً ومبتكراً بمشاركة 182 رائد أعمال يتطلعون إلى إحداث تطوير إيجابي في قطاعات أساسية مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتنقل، والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والسياحة، وحلول التكنولوجيا التعليمية، والتكنولوجيا البيئية.

وتتفرع الشركات المختارة إلى مسارين؛ حيث يستهدف الأول ضمن برنامج «مسرعات الأعمال» 10 شركات ناشئة في مرحلة النمو، ويوفر لها الأدوات اللازمة لتعزيز الأنشطة والعمليات. وفي المسار الآخر، يدعم البرنامج 10 شركات ناشئة في بداية التأسيس من خلال الإرشاد وورش العمل.