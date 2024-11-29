«مصدر» تستكمل صفقة الاستحواذ على 70 % من «تيرنا إنرجي» اليونانية

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الشركة الإماراتية المتخصصة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، أمس، عن إتمامها لصفقة استحواذ على 70 % من الأسهم القائمة لشركة «تيرنا انرجي اس ايه» من شركة «جي إي كيه تيرنا اس ايه» ومساهمين آخرين في الشركة، وحصولها على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة.

وبموجب الصفقة، تم تقدير القيمة المؤسسية لشركة «تيرنا إنرجي» بـ 12.62 مليار درهم (ما يُعادل 3.2 مليارات يورو)، حيث بلغت قيمة السهم 76.5 درهماً (ما يُعادل 20 يورو)، لتكون أكبر صفقة طاقة على الإطلاق تشهدها بورصة أثينا، وواحدة من كُبرى صفقات قطاع الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي.

وسوف تسعى «مصدر» بعد إتمام صفقة الاستحواذ للحصول على الموافقات التنظيمية من هيئة أسواق رأس المال اليونانية لإطلاق عرض شراء إلزامي نقدي بالكامل للاستحواذ على جميع الأسهم القائمة في شركة «تيرنا إنرجي».

وتعد شركة «تيرنا إنرجي» من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة لأكثر من عقدين من الزمان، وذلك من خلال محفظة مشاريع هي الأكبر والأكثر تنوعاً باليونان، فضلاً عن مشاريع في بلغاريا وبولندا. وتمتلك الشركة وتدير مشاريع طاقة نظيفة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية.