دبي الجنوب تبيع مشروع «ساوث ليفينج» بالكامل

أعلنت دبي الجنوب للعقارات عن بيع كافة الوحدات في برج «ساوث ليفينج»، مجمّع الشقق الفاخرة في المنطقة السكنية بدبي الجنوب، وذلك تزامناً مع بدء أعمال الإنشاءات في المشروع في أعقاب تعيين المقاول الرئيسي في سبتمبر.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع بحلول الربع الأول من العام 2027، حيث سيشمل 209 وحدات سكنية بمساحات واسعة، من الاستوديوهات إلى الشقق. ويتيح المشروع مرافق متنوعة بما في ذلك حوض سباحة مع مساحة مخصصة للاسترخاء، وصالة ألعاب رياضية حديثة، وساونا، وغرفة متعددة الاستخدامات، ومكتبة للأطفال، ومساحة لممارسة اليوجا، ومنطقة للشواء، ومنطقة جلوس مظللة، وحدائق معلّقة ذات مناظر طبيعية جميلة توفر ملاذاً هادئاً يتميز بالفخامة والراحة.

وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات: «شهد المشروع منذ إطلاقه إقبالاً كبيراً من المشترين، بفضل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الواسعة في دبي الجنوب، والمرافق المتطورة، والموقع الاستراتيجي، فضلاً عن الإمكانات الواعدة التي ستتميّز بها المنطقة في السنوات المقبلة. نحن مستمرون في التزامنا بتقديم مشاريع تلبي احتياجات عملائنا وتتوافق مع رؤية الحكومة لجذب مليون ساكن إلى دبي الجنوب مع اكتمال مطار آل مكتوم الدولي».